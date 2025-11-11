Familie geht campen und bekommt plötzlich Besuch von "wildem Tier"

USA - Als eine Familie aus den USA ein entspanntes Wochenende unter den Sternen verbringen wollte, bekam sie plötzlich Besuch von einem ganz besonderen "wilden Tier".

Die Familie war kurz davor, die "Wildkatze" mit nach Hause zu nehmen. © Reddit/AmazingHamster7350

In einem viralen Beitrag auf Reddit berichtete eine Camperin von einer Szene, die zahlreiche Herzen zum Schmelzen brachte: Während ihr Mann gemütlich am Lagerfeuer saß, sprang ein unbekanntes Tier unvermittelt auf seinen Schoß und machte es sich dort einfach bequem.

"Ich dachte erst, es sei ein Waschbär", schrieb die überraschte US-Amerikanerin. Doch das vermeintlich wilde Wesen entpuppte sich schließlich als eine flauschige, dreifarbige Katze.

Die süße Samtpfote, von der Familie liebevoll auf den Namen Ember getauft, blieb nicht nur zum Kuscheln am Feuer - sie verbrachte sogar die Nacht im Zelt, während draußen der Regen prasselte.

Nicht sicher, ob es sich hierbei tatsächlich um eine Wildkatze handelte, beschloss die Familie kurzerhand, das Tier mit nach Hause zu nehmen.

Später stellte sich jedoch heraus, dass die kleine Abenteurerin längst ein Zuhause hatte. Die niedliche Fellnase hieß Liona und gehörte Anwohnern in der Nähe des Campingplatzes.

"Wir haben sie so sehr ins Herz geschlossen", sagte die Camperin gegenüber Newsweek. "Aber ich bin froh, zu wissen, dass sie geliebt wird und uns an dem Wochenende besuchen kam."