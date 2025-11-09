"Gleich geht es an ihre Bällchen": Tierheim kastriert zwölf Kater auf einen Streich

Köln - Das Tierheim Köln -Dellbrück hat ein ungewöhnliches Video auf seinem Instagram -Kanal veröffentlicht, um auf ein ernstes Thema aufmerksam zu machen.

Die zwölf Kater wurden vor dem Eingriff sediert und nebeneinander aufgereiht. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshots, 2)

Darauf zu sehen sind zwölf sedierte Kater auf OP-Tischen. So wie sie dort jeweils zu sechst nebeneinander aufgereiht liegen, wirken sie fast wie Stofftiere. Aber: Die Aktion soll für sie der Start in ein neues, besseres Leben sein.

Denn die Miezen stammen aus der Sicherstellung aus einer Kölner Wohnung. Dort lebte eine Frau mit insgesamt 48 Samtpfoten auf engstem Raum, die meisten von ihnen sogenannte Scottish Folds.

Die sehen mit ihren abgeknickten Ohren zwar süß aus, gelten aufgrund ihrer veränderten Genetik und der daraus resultierenden Anfälligkeit für chronische Krankheiten aber als Qualzuchten.

Nachdem sie Ende Oktober aus der Horror-Wohnung gerettet wurden, kamen insgesamt 17 von ihnen zu den Tierrettern nach Dellbrück. Doch dabei wird es nicht bleiben: Weil fünf Katzen trächtig sind, werden sich schon bald einige weitere Mäulchen in der Auffangstation tummeln.

Und damit es nicht noch mehr werden, stand für die zwölf Kater ein ganz besonderer Termin an: Sie wurden kastriert.

"Gleich geht es an ihre Bällchen", scherzt eine Mitarbeiterin der Auffangstation in dem Instagram-Video. Zudem wurden die Tiere gechippt und geimpft, damit sie nach den Eingriffen schnellstmöglich in ein neues Leben starten können.