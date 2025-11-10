Schreckliche Vergangenheit in Rumänien: Wer hat ein Herz für die kleine Tuxy?

Kassel - Tuxy lässt sich von ihrer schlimmen Vergangenheit nicht stoppen! Die menschenbezogene Jungkatze ist über das rumänische Partnertierheim der " Wau-Mau-Insel " nach Kassel gekommen und sucht jetzt ihr Für-immer-Zuhause.

Tuxy ist eine zauberhafte Samtpfote ... © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

In ihrer Heimat wurde die etwa ein halbes Jahr alte Europäisch-Kurzhaar-Katze schwer verletzt auf der Straße gefunden. Nach einer Erstversorgung ging es für die Kleine dann ins "Victory Shelter"-Tierheim.

Wie beim ebenfalls aus Rumänien stammenden Kater Igor waren ihre Verletzungen leider so schwer, dass ihr das rechte Vorderbeinchen von einem Tierarzt amputiert werden musste.

Das laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" sehr "reizende und freundliche" Kätzchen lässt sich davon jedoch nicht aufhalten.

Tuxy komme mit ihrer Behinderung nicht nur sehr gut zurecht, sondern man müsse sie mitunter sogar bremsen, damit sie sich nicht überanstrenge oder zu große Sprünge wage.