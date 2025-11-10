Schreckliche Vergangenheit in Rumänien: Wer hat ein Herz für die kleine Tuxy?
Kassel - Tuxy lässt sich von ihrer schlimmen Vergangenheit nicht stoppen! Die menschenbezogene Jungkatze ist über das rumänische Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" nach Kassel gekommen und sucht jetzt ihr Für-immer-Zuhause.
In ihrer Heimat wurde die etwa ein halbes Jahr alte Europäisch-Kurzhaar-Katze schwer verletzt auf der Straße gefunden. Nach einer Erstversorgung ging es für die Kleine dann ins "Victory Shelter"-Tierheim.
Wie beim ebenfalls aus Rumänien stammenden Kater Igor waren ihre Verletzungen leider so schwer, dass ihr das rechte Vorderbeinchen von einem Tierarzt amputiert werden musste.
Das laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" sehr "reizende und freundliche" Kätzchen lässt sich davon jedoch nicht aufhalten.
Tuxy komme mit ihrer Behinderung nicht nur sehr gut zurecht, sondern man müsse sie mitunter sogar bremsen, damit sie sich nicht überanstrenge oder zu große Sprünge wage.
Das sollten die zukünftigen Zweibeiner von Tuxy auf jeden Fall beachten
Was es deshalb unbedingt zu beachten gibt: Im künftigen Für-immer-Zuhause sollte der Belag des Bodens möglichst rutschfest sein. Auch die Kratz-, Spiel- und Klettermöbel sollten sich in Bodennähe befinden, um Verletzungen zu verhindern.
Wichtig ist auch, dass Treppen für Tuxy aufgrund der erheblichen Sturzgefahr definitiv tabu sind.
Gesucht werden für die zauberhafte Samtpfote liebe Katzenfreunde, die sie so akzeptieren, wie sie ist und mit ihrem Handicap sowie den mit diesem einhergehenden (kleinen) Notwendigkeiten in den eigenen vier Wänden keinerlei Probleme haben.
Im Gegenzug stößt ein liebes, verschmustes und herzensgutes neues Mitglied zur eigenen Familie.
Wer die Kleine kennenlernen möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel (2)