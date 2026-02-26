Frau nennt ihre Katze "Wolfie": Dann wird der Name überraschend wahr

USA - Kätzchen miauen normalerweise, doch Wolfie sorgte im Netz für großes Staunen – denn sie miaut nicht, sondern heult wie ein Wolf.

Anders als andere Katzen gibt Wolfie sehr ungewöhnliche Laute von sich. © TikTok/misfitmeowz

In einem Clip auf dem TikTok-Kanal "misfitmeowz" sitzt Wolfie aufmerksam auf einer Kiste, hebt den Kopf und stößt ein lang gezogenes, fast melancholisches Heulen aus, das verblüffend wolfsähnlich klingt.

Kommt das Ganze einer selbsterfüllenden Prophezeiung gleich? Ursprünglich erhielt die Tabbykatze ihren ungewöhnlichen Namen wegen ihres Fells, das an einen grauen Wolf erinnert.

Doch wie ihre Besitzerin gegenüber Newsweek erzählte, passt der Name heute mehr denn je. "Wolfie hat eine kleine Statur, aber eine riesige Persönlichkeit. Als ich sie so nannte, ahnte ich nicht, wie treffend das einmal sein würde", so die Tierbesitzerin.

Der besagte Clip wurde bereits über eine halbe Million Mal angesehen. Neben humorvollen Kommentaren wie "Ist das ein Werwolf?" oder "Welche Hunderasse ist das?" fragten einige Nutzer auch, ob das Video KI-generiert sei. Die klare Antwort des Frauchens: "Keine KI – das ist zu 150 Prozent meine Wolfie. Sie ist einfach einzigartig."

Mit ihrem Account bei TikTok möchte sie vor allem eines erreichen: Aufmerksamkeit für den Tierschutz und die besondere Persönlichkeit von Katzen.