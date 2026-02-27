Er sucht sehnlichst ein Zuhause: Schneeweißer Kater kommt per Tierrettung ins Tierheim

Köln - Das Tierheim Köln -Dellbrück sucht ein passendes Zuhause für Kater Til. Wie schon etliche Tiere vor ihm war der schneeweiße Stubentiger vor einiger Zeit als Fundkatze in der Einrichtung gelandet.

Kater Til wurde mit der Tierrettung ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie Tils Pfleger auf der Tierheim-Website berichteten, hatten seine ehemaligen Besitzer den hübschen Europäisch-Kurzhaar-Kater in einem Garten ausgesetzt, ehe man ihn entdeckte und schließlich mit der Tierrettung in die Einrichtung brachte, wo er von den Kölner Tierrettern in Obhut genommen wurde.

Wer den armen Vierbeiner einfach ausgesetzt hatte und warum, blieb - wie so oft - ungeklärt.

Im Katzenhaus angekommen, benötigte Til dann erst einmal ein wenig Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, und verhielt sich anfangs noch unsicher und zurückhaltend.

Nachdem die Pfleger ihrem Schützling aber die nötige Zeit gegeben hatten, merkten sie, dass er allmählich Vertrauen fasste - und nicht nur das!

Wenn das Eis nämlich einmal gebrochen ist, mausert sich der Stubentiger zum regelrechten Schmusetiger, sucht aktiv die Nähe zum Menschen und genießt die Streichel- und Spieleinheiten dabei in vollen Zügen.