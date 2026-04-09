Fast zwei Dutzend Katzen ausgesetzt! Kartons durch Urin aufgeweicht

Bremen - Wer tut so etwas? In Bremen wurden am Mittwoch fast zwei Dutzend Katzen in Kartons ausgesetzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen .

Fast zwei Dutzend Katzen wurden am Mittwoch in Kartons in Bremen ausgesetzt. Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen und bittet um Hinweise. © Polizei Bremen

Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Passant am Vormittag am Eingang eines Friedhofs in der Marschstraße (Stadtteil Hemelingen) zwei Kartons entdeckt, aus denen leises Miauen drang.

In den mit Paketband verschlossenen und mit nur wenigen Luftlöchern versehenen Kartons entdeckten die Polizisten schließlich 23 Katzen – drei ausgewachsene Tiere sowie 20 neugeborene Kätzchen.

Die Kartons waren im Inneren bereits durch Urin aufgeweicht, in einem Karton befand sich zudem etwas Katzenfutter.

Nachdem ein vermutliches Muttertier beim vorsichtigen Öffnen sofort die Gelegenheit zur Flucht ergriffen hatte, wurden die übrigen 22 Katzen zur Wache transportiert und dort erstversorgt. Anschließend kamen sie ins Tierheim.