Flucht vor den Flammen: Kater Goldie springt aus dem dritten Stock und überlebt!

New York City/USA - Diese Katze scheint wirklich neun Leben zu haben: Als vergangene Woche ein Gebäude in Flammen aufging, sprang ein Kätzchen aus dem dritten Stock – ein mutiger Versuch, dem Feuer zu entkommen.

Kater Goldie überlebte den Sprung mit wenigen Verletzungen. © Screenshot/GoFundMe/Help Goldie CAT who FELL 3 STORIES FROM A BURNING BUILDING!

Der rothaarige Vierbeiner Goldie landete auf dem Bürgersteig, während Feuerwehrleute aus New York City (USA) verzweifelt versuchten, ihn zu retten.

Wie die New York Post berichtete, überlebte das Tier den gefährlichen Sprung wie durch ein Wunder.

Lediglich eine aufgeplatzte Lippe und einige Kratzer erlitt der Kater durch den Fall. Knochenbrüche konnten nicht festgestellt werden.

"Wir hatten mit viel schlimmeren Verletzungen gerechnet (...) Er ist so etwas wie eine Wunderkatze. Es ist ziemlich selten, dass man bei einem Sturz aus dieser Höhe so wenige Verletzungen sieht", so eine Mitarbeiterin der Tierklinik, in der Goldie behandelt wird.