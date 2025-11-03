Frau bemerkt, wie einsam ihr Haustier ist: Als sie dann ein Katzen-Baby holt, schmelzen Herzen

Philippinen - Von diesem Vorher-Nachher-Vergleich bekommt das Internet kaum genug: Eine einsame Katze wurde von ihrer Besitzerin mit einem zauberhaften Geschenk überrascht, was alles verändern sollte.

"Tofu", eine Katze von den Philippinen, kam ihrer Besitzerin ziemlich einsam vor. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/tofurfect

Die Besitzerin der Siamkatze mit dem leckeren Namen "Tofu" kannte ihre Samtpfote gut und bemerkte deshalb schnell, dass etwas mit ihr nicht stimmte.

Der Vierbeiner wirkte auf die Frau von den Philippinen merkwürdig einsam und gelangweilt. In einem Video-Zusammenschnitt auf Instagram sieht man, wie Tofu ziemlich traurig allein in der Wohnung sitzt, zaghaft miaut und sich deprimiert an eine Spielzeug-Katze kuschelt.

Für ihr Frauchen stand deshalb fest: Sie brauchte eine Katze für ihre Katze.

Kurz darauf zog ein Katzenkind ein, was den passenden Namen "Tiramisu" bekam. Auch wenn die Titel der beiden Fellnasen vom kulinarischen Gericht her nicht wirklich harmonieren, tun sie es im realen Leben umso mehr.

Tofu war plötzlich wie ausgewechselt! Leichtfüßig sieht man sie mit ihrem Geschwisterchen durch die Wohnung jagen, sich liebevolle Küsschen geben oder eng aneinandergekuschelt herumliegen.