Gwyneth war ihrem Happy End schon so nah! Wer schenkt der Kleinen sein Herz?
Kassel - Sie kam als Fundtier ins Tierheim und wartet in diesem nun auf ihr Happy End. An ebenjenem durfte Gwyneth sogar schon einmal schnuppern, doch dann folgte ein herber Rückschlag. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel handelt es sich bei der circa drei Jahre alten Katzendame um eine freundliche und liebenswerte Samtpfote, die aus Kassel-Nord-Holland zu den Tierfreunden kam.
Eine sonderlich gute Adresse für Freigängerkatzen sei das laut dem Tierheim aber keinesfalls. Diese würden in dem Stadtteil aufgrund der Verkehrslage "Gefahr laufen, früher oder später im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder zu kommen".
Daran und an der Tatsache, dass Gwyneth weder gechippt noch kastriert war, lasse sich ablesen, wie verantwortungslos ihre Menschen wohl gewesen sein müssen. Zur Erinnerung: Seit Einführung der Kasseler Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 ist das eigentlich Pflicht für alle Freigängerkatzen.
Inzwischen ist die Kleine sowohl gechippt als auch kastriert. Auch ein vermeintliches Für-immer-Zuhause hatte sie gefunden. Der Traum sei jedoch zerplatzt, da sie wegen Überforderung aus der Vermittlung zurückgekommen sei.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Einzelprinzessin in katzenfreundliche Umgebung: Diese Anforderungen sollte die neue Familie erfüllen
"Gwyneth ist eine Charakterkatze und weiß, was sie will - und was nicht", stellt das Tierheim in Kassel klar. Interessenten, die ihr ein glückliches Leben schenken wollen, sollten daher über Katzenerfahrung verfügen, Kleinkinder nicht mit im Haushalt leben.
Auf die Gesellschaft von ihren Artgenossen kann Gwyneth übrigens "gut und gerne verzichten", weshalb sie auch "lieber heute als morgen" dem Tierheim den Rücken kehren und als Einzelprinzessin zu ihrer neuen Familie ziehen würde. Wohnen sollte diese in einer katzenfreundlichen Umgebung ohne stark befahrene Straßen oder Schienen, damit später Freigang möglich ist.
Wer die wunderschöne Gwyneth kennenlernen möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder per E-Mail sowie über das Webformular bei dem Tierheim melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel