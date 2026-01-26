Gwyneth war ihrem Happy End schon so nah! Wer schenkt der Kleinen sein Herz?

Kassel - Sie kam als Fundtier ins Tierheim und wartet in diesem nun auf ihr Happy End. An ebenjenem durfte Gwyneth sogar schon einmal schnuppern, doch dann folgte ein herber Rückschlag. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen.

Gwyneth wartet derzeit im Tierheim auf ihr Happy End. Wer will der wunderschönen Katzendame sein Herz und ein Zuhause schenken? © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel handelt es sich bei der circa drei Jahre alten Katzendame um eine freundliche und liebenswerte Samtpfote, die aus Kassel-Nord-Holland zu den Tierfreunden kam.

Eine sonderlich gute Adresse für Freigängerkatzen sei das laut dem Tierheim aber keinesfalls. Diese würden in dem Stadtteil aufgrund der Verkehrslage "Gefahr laufen, früher oder später im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder zu kommen".

Daran und an der Tatsache, dass Gwyneth weder gechippt noch kastriert war, lasse sich ablesen, wie verantwortungslos ihre Menschen wohl gewesen sein müssen. Zur Erinnerung: Seit Einführung der Kasseler Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 ist das eigentlich Pflicht für alle Freigängerkatzen.

Inzwischen ist die Kleine sowohl gechippt als auch kastriert. Auch ein vermeintliches Für-immer-Zuhause hatte sie gefunden. Der Traum sei jedoch zerplatzt, da sie wegen Überforderung aus der Vermittlung zurückgekommen sei.