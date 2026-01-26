Katze hat einfach kein Glück: Wegen einer Sache wenden sich Interessenten immer wieder ab

Troisdorf - Schon seit einer ganzen Weile sitzt Katze Kassiopeia mittlerweile im Tierheim Troisdorf, wobei sich im Laufe der Zeit immer wieder Leute für sie interessierten. Zur Adoption kam es dann aber doch nie - und das aus einem bestimmten Grund.

Schon seit einer ganzen Weile sitzt Kassiopeia nun bereits im Tierheim Troisdorf, dabei träumt die Katze von einem richtigen Zuhause. © Tierheim Troisdorf/Website

Denn wie die Troisdorfer Tierretter am vergangenen Wochenende in einem ausführlichen Instagram-Beitrag schilderten, hat die Vierbeinerin einen eigensinnigen Charakter und geht mit Fremden nicht sofort auf Kuschelkurs, was offensichtlich leider alle bisherigen Tierheim-Besucher abgeschreckt hat.

Dabei hat die Katze so viel zu bieten - und zwar nicht nur ihr hübsches Aussehen! Kassiopeia ist nach Angaben ihrer Pfleger nämlich "total neugierig" und schlängelt sich Besuchern auch ziemlich schnell um die Beine, nur anfassen lassen möchte sich die Mieze eben nicht. "Schon gar nicht beim ersten Kennenlernen", ergänzten die Pfleger.

Für seinen Schützling ist das Tierheim daher auf der Suche nach einfühlsamen Menschen, die Kassiopeia den Freiraum geben, den sie braucht, und sie nicht bedrängen. "Ihr starker Charakter sollte nicht als Makel abgetan, sondern als Alleinstellungsmerkmal unendlich geliebt werden", schrieben die Tierretter.

Im neuen Zuhause der Mieze sollte es keine anderen Katzen geben, denn Kassiopeia wünscht sich eine Bleibe, in der sie als Einzelprinzessin residieren darf.