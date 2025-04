Frau bringt Katze zum Tierarzt: Als sie Transportbox öffnet, trifft sie der Schlag

Als das Personal ins Zimmer kam, sorgten die beiden Katzen sofort für Heiterkeit. "[Sie] lachten und sagten: 'Ich sehe, sie verstehen sich gut', denn wir hatten Charlie gerade erst bekommen, und Mabel musste sich noch an ihn gewöhnen", erklärte Banister.

"Ich war total schockiert, denn Mabel hatte die ganze Fahrt über kein Miau von sich gegeben, nur Charlie. Ich dachte sogar, Charlie sei schwerer als sonst. Aber ich verstand erst, warum, als ich ein anderes Fellknäuel in der Box sah", sagte die Katzenbesitzerin kürzlich in einem Interview mit Newsweek .

Blinde Passagierin: Mabel hatte sich mit in Charlies Transportbox gezwängt. © Screenshot/TikTok/@kylanxx155

Auch auf TikTok konnte die zweifache Katzenbesitzerin die User mit der kuriosen Geschichte überzeugen. Seit vergangenem Monat hat das entsprechende Video gut 285.000 Klicks erhalten.

"Ich habe es auf TikTok geteilt, weil ich es lustig fand und es kaum glauben konnte", sagte Banister gegenüber dem US-Magazin.

"Ich habe auch Tipps von anderen Katzenbesitzern bekommen, wie man mit seinen Tieren zum Tierarzt geht, was echt cool ist", fügte sie hinzu.

Zum Glück war Mabel die einzige Überraschung an dem Tag gewesen - und nicht etwa eine unangenehme Krankheit.

Und so konnten die beiden Samtpfoten noch am selben Tag wieder mit ihrem Frauchen nach Hause fahren. Dass sie zusammen in die Transportbox passten, hatten sie ja schon bewiesen.