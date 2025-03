14.03.2025 17:53 Frau findet verschlossene Tasche im Park: Als sie den Inhalt sieht, ist sie entsetzt

Was sich in einer Ikea-Tüte befand, die in einem Park gefunden wurde, hat Zuschauern das Herz gebrochen und Tierschützer auf die Barrikaden gebracht.

Von Benjamin Richter

Essex (England) - Was sich in einer weggeworfenen Ikea-Tüte befand, die in einem Park gefunden wurde, hat zahlreichen Zuschauern das Herz gebrochen und Tierschützer auf die Barrikaden gebracht. Wer hatte das den kleinen Kätzchen angetan? © TikTok/kitty.kat.rescue Auf ihrem TikTok-Kanal teilte "Kitty Kat Rescue" die herzergreifenden Bilder - aufgenommen von einer Frau, die die Tasche zufällig entdeckt hatte.

Jemand hatte vier Kätzchen, die jeweils zehn Wochen alt waren, in einem Park in der Grafschaft Essex ausgesetzt, erklärten die Tierschützer gegenüber Newsweek. Da viele Tierheime in der Umgebung bereits hoffnungslos überfüllt waren, nahm "Kitty Kat Rescue" die Samtpfoten bei sich auf. Katzen Was diese Katze macht, als ihre Besitzer aus dem Urlaub kommen, ist einfach zu rührend "Wir mussten die Kätzchen in unserem Hausflur unterbringen, da wir keinen Platz hatten. Währenddessen setzten wir alle Hebel in Gang, um den Katzen zu helfen", hieß es vonseiten der Organisation. Doch alles in allem war man glücklich, die vier kleinen Tiere überhaupt lebend gefunden zu haben. Da die Tasche geschlossen war, wären die Kitten sonst mit der Zeit erstickt, was einen qualvollen Tod bedeutet hätte. Wer die Haustiere in dem Park aussetzte, ist ungewiss. Auf TikTok lösten die Bilder der zurückgelassenen Kätzchen große Bestürzung aus. "Kitty Kat Rescue" nahm die Katzen trotz geringer Kapazitäten bei sich auf. Danach wurden sie erfolgreich an Privathaushalte vermittelt. © TikTok/kitty.kat.rescue Kätzchen in Ikea-Tüte gefunden: Bilder auf TikTok gehen viral Wie "Kitty Kat Rescue" mitteilte, konnten inzwischen alle vier Stubentiger adoptiert werden. Die Rettungsorganisation betonte, wie wichtig es sei, örtliche Tierheime zu unterstützen, da deren Plätze sehr oft an der Kapazitätsgrenze liegen würden. "Die Tierheime sind überfüllt mit Katzen und Hunden - und Geschichten wie diese sind der Grund, warum wir die Menschen auffordern, ihre Haustiere kastrieren zu lassen, um ungewollten Nachwuchs zu verhindern", so "Kitty Kat Rescue". Der von dem Verein geteilte TikTok-Clip erzielte virale Aufmerksamkeit, was bei der Vermittlung der Kätzchen geholfen haben dürfte. "Menschen sind so grausam, das werde ich nie verstehen", schrieb ein Zuschauer, während ein zweiter fragte: "Sie sind so süß, wie kann man sie nur aussetzen?". Ein dritter User fügte hinzu: "Danke, dass ihr diese Katzen gerettet habt und ihnen ein Zuhause verschafft."

Titelfoto: TikTok/kitty.kat.rescue