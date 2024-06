Frau glaubt, ihre Katze sei todkrank: Als sie die Wahrheit erfährt, ist sie sprachlos

North Carolina (USA) - Sie machte sich wirklich große Sorgen um ihre Katze, hatte gar Angst, dass Miss Biscuit an einer tödlichen Krankheit leiden könnte. Entsprechend beunruhigt ging Sam (27) aus North Carolina vergangenen Monat mit der Samtpfote zur Tierärztin. Die ließ mit der Diagnose nicht lange auf sich warten. Danach war Sam erst mal sprachlos.

Was war nur mit Katze Miss Biscuit los? © TikTok/Screenshot/mibicket

Der wirklich üble Mundgeruch der Katze, der nach verfaultem Fisch stank, hatte ihr Frauchen das Schlimmste befürchten lassen. Sam hielt es sogar für möglich, dass Miss Biscuit einen Leberschaden hatte, der sie ins Grab bringen würde.

Doch die Tierärztin konnte bloß lachen, erklärte, dass der Stubentiger einfach nur an seinem Hintern geleckt habe. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie so ein böses Mädchen ist", schrieb Sam vergangenen Monat neben ein TikTok-Video, in dem sie die Geschichte verarbeitete.

Inzwischen hat sich der Clip zu einem viralen Hit mit 1,2 Millionen Klicks gemausert. Newsweek hakte deshalb bei der Katzenbesitzerin nach, sprach diese Woche mit ihr.

"Ich habe sie noch nie ihren Hintern lecken sehen. Ich beobachte sie oft, und normalerweise leckt sie nur herum, ich weiß nicht, ich sehe nicht, wie sie sich daran zu schaffen macht, das meinte ich", sagte die noch immer erstaunte Sam.



Ihrer Tierärztin habe sie deshalb zunächst nicht glauben wollen.