Frau hört Geräusche im Busch: Dann kommt eine kleine Fellnase auf sie zu!

Texas - Maci Raney aus dem kleinen Ort Wolfe City nördlich von Dallas (Texas) wollte nur ein paar Erledigungen machen, als sie vom Parkplatz aus Geräusche aus einem Busch hörte. Sofort vermutete sie ein Tier in Not und rief es zu sich. Als hätte es auf die junge Frau gewartet, lief plötzlich ein winziges Kätzchen auf sie zu.

Maci Raney (l.) konnte kaum glauben, was für ein winziges Kätzchen da auf sie zulief, als hätte es auf sie gewartet. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/m_racey

Das leise Miauen erregte sofort Macis Aufmerksamkeit. Die junge Frau, die eigentlich auf dem Parkplatz war, um im anliegenden Landwirtschaftsgeschäft ein paar Besorgungen zu machen, folgte dem Geräusch und entdeckte ein winziges Tier unter einer Reihe von Büschen. Es war ein Katzenjunges - doch von seiner Mutter fehlte jede Spur.

"Ich habe sie gerufen und sie ist sofort zu mir gerannt", sagte Raney, welche die Rettung des Kätzchens auf ihrem TikTok-Kanal festhielt. "Ich weiß nicht, ob es das Universum war, das ihr gesagt hat, dass ich da war, um sie zu retten."

Maci hob das Kätzchen auf und brachte es in ihr Auto, wo es sich sofort entspannte und anfing, mit den Pfoten in ihre Hand zu kneten. Dieses Verhalten imitiert das Milchtreten, das auch als "Kekse backen" bezeichnet wird und zeigt, dass sich der Stubentiger wohlfühlt.

Gegenüber dem Tier-Portal The Dodo sagte die junge Frau: "Sie war voller Flöhe, hatte verklebte Augen, Schmutz in ihrem Fell und wir vermuteten Bandwürmer, was sich später bestätigte."

Trotzdem wusste Raney bereits, dass sie die kleine Katze behalten würde - und sie hatte auch schon den perfekten Namen für sie: Biscuit (dt. Keks).