Frau hört verdächtige Geräusche: Als sie auf ihr Autodach schaut, macht sie große Augen

Bowie (Maryland, USA) - Da waren diese Geräusche. Aber nirgends war etwas zu sehen. Jennifer Jones und ihr Sohn waren Ende März am Rätseln, als sie ihren in der Einfahrt stehenden Jeep untersuchten. Das Fahrzeug war zunächst mit einer Plane abgedeckt gewesen. Auch als die beiden aus Bowie in Maryland sie herunterzogen, fanden sie trotzdem nichts. Dann blickte Jones aufs Dach – und machte große Augen.

Drei Katzenbabys lagen auf dem Dach des Jeeps. © Facebook/Screenshot/Bowie Citizens for Local Animal Welfare

Drei kleine Babykätzchen waren an dem ungewöhnlichen Ort platziert. Kaum hatte die US-Amerikanerin das Rätsel gelöst, fragten sie und ihr Sohn sich, wo wohl die Mutter der Kleinen war.

Lange mussten die beiden nicht grübeln. Denn schon kurz darauf tauchte die Katze auf und verschanzte sich unter dem Jeep. In diesem Moment wurde Jones klar, dass sie die Samtpfote schon in den Tagen zuvor im Garten gesehen hatte – ohne jedoch etwas von ihrem Nachwuchs zu wissen.

Leider wurde es bald dunkel, zudem war ein Gewitter angekündigt. Die Mutter holte deshalb einen Karton, setzte die Kitten hinein und deckte ihn mit einer Decke ab.

Dennoch war der Frau klar, dass sie einen Profi für diese Angelegenheit brauchte. Also griff sie zum Telefon.