Frau in Poststation traut ihren Ohren kaum: Paket miaut!

Nersingen - Durch einen kuriosen Zufall wurde eine Katze bei Neu-Ulm in ein Paket verpackt.

Eine Katze hatte es sich in einem Karton gemütlich gemacht und wäre so beinahe verschickt worden. (Symbolbild) © adiruch/123RF

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Mitarbeiterin einer Bäckerei mit integrierter Paketstation am Montag auf eine Sendung aufmerksam - denn die miaute leise!

Dank ihres guten Gehörs konnte sie schnell reagieren und die Besitzerin der Katze informieren, die sie persönlich kannte.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Katze unbemerkt in den Karton geklettert und dann darin eingeschlafen. Ihre Besitzerin klebte - ohne die Miez zu bemerken - die Schachtel zu und brachte sie zur Poststation.