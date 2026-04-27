Frau kauft neue Badematte: So ulkig reagieren ihre Katzen

Netz - Ein harmloser Einkauf war offenbar zu viel für ihre Katzen : Eine Frau kaufte sich eine neue Badematte und löste damit eine unerwartet dramatische Reaktion aus.

Die Kätzchen nahmen die neue Badezimmer-Matte ganz genau unter die Lupe. © TikTok/edwardisgay

In einem viralen TikTok-Video ist zu sehen, wie eine Katze beim Anblick der neuen Matte plötzlich zurückspringt und in Alarmbereitschaft verfällt.

Offenbar scheint das ungewohnte Badezimmer-Accessoire für das Haustier alles andere als harmlos zu sein. Die Szene wirkt ebenso überraschend wie komisch - auch die anderen Katzen der Frau betrachten die neue Badematte zunächst argwöhnisch.

Innerhalb kurzer Zeit reagierten zahlreiche Zuschauer auf den witzigen Clip und berichteten von ähnlichen Verhaltensweisen ihrer eigenen Samtpfoten.

Tatsächlich ist die Reaktion der Stubentiger nicht ungewöhnlich: Katzen reagieren stark auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Über ihre Körpersprache zeigen sie deutlich, ob sie sich unsicher, ängstlich oder entspannt fühlen. Diese Signale dienen oft dazu, Konflikte zu vermeiden und ihre Umgebung einzuschätzen.