Frau kauft neue Badematte: So ulkig reagieren ihre Katzen
Netz - Ein harmloser Einkauf war offenbar zu viel für ihre Katzen: Eine Frau kaufte sich eine neue Badematte und löste damit eine unerwartet dramatische Reaktion aus.
In einem viralen TikTok-Video ist zu sehen, wie eine Katze beim Anblick der neuen Matte plötzlich zurückspringt und in Alarmbereitschaft verfällt.
Offenbar scheint das ungewohnte Badezimmer-Accessoire für das Haustier alles andere als harmlos zu sein. Die Szene wirkt ebenso überraschend wie komisch - auch die anderen Katzen der Frau betrachten die neue Badematte zunächst argwöhnisch.
Innerhalb kurzer Zeit reagierten zahlreiche Zuschauer auf den witzigen Clip und berichteten von ähnlichen Verhaltensweisen ihrer eigenen Samtpfoten.
Tatsächlich ist die Reaktion der Stubentiger nicht ungewöhnlich: Katzen reagieren stark auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Über ihre Körpersprache zeigen sie deutlich, ob sie sich unsicher, ängstlich oder entspannt fühlen. Diese Signale dienen oft dazu, Konflikte zu vermeiden und ihre Umgebung einzuschätzen.
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Katzen reagieren aufgeregt auf neue Badematte und bringen alle zum Lachen
Gerade neue Gegenstände können bei Katzen Irritation auslösen, da diese oftmals ungewohnte Gerüche, Formen oder Muster mit sich bringen. Manche Katzen fürchten sich eher vor bestimmten Mustern, andere reagieren auf völlig alltägliche Gegenstände mit überraschender Skepsis.
Das Video entwickelte sich rasch zum Publikumsliebling und erreichte in kurzer Zeit hunderttausende Aufrufe und Likes.
"Selbst die harmlosesten Dinge können aus Katzensicht offenbar zur großen Herausforderung werden", kommentierte ein TikTok-Nutzer passend zum Clip.
Titelfoto: TikTok/edwardisgay