Frau kauft sich neuen Ikea-Schrank: Die Reaktion ihrer Katze kostet sie 5000 Dollar
New York City - Als eine New Yorkerin (28) sich einen neuen Schrank von Ikea zulegte, ahnte sie nicht, dass der Kauf sie am Ende mehrere Tausend Euro kosten sollte. Alles lag daran, dass ihr Kater vom neuen Möbelstück nicht wirklich begeistert war.
Hallie Walker, die als Schauspielerin in der US-Metropole arbeitet, schildert in einem Video auf Instagram, was vorgefallen ist: "Habe Clancy gerade nach einem längeren Aufenthalt in der Tierklinik wieder nach Hause geholt", erklärt sie in die Kamera, während man im Hintergrund ihren Kater mit dem orangenen Fell
in einem Schrank sitzen sieht.
Demnach hatte die 28-Jährige sich vor ein paar Tagen ein Pax-System beim schwedischen Möbelhändler gekauft. Das modulare Kleiderschrank-System ist seit Jahren bei den Kunden beliebt, da es die individuelle Zusammenstellung von Korpussen, Türen und Inneneinrichtungen ermöglicht. Zudem liegt Pax im Vergleich zu Schranksystemen von anderen Herstellerin im eher günstigen Preissegment.
Im Gegensatz zu Hallie, die also günstig eine an ihre Wohnung angepassten Staumöglichkeit erworben hat, fand Kater Clancy den Schrank alles andere als gut. "Clancy fand es gar nicht gut. Überhaupt nicht", meint die New Yorkerin.
Doch die Abneigung der Katze gegenüber des Ikea-Möbelstücks sollte kurz darauf den Rahmen ihrer Vorstellung sprengen: Die Samtpfote begann sich körperlich gegen den Pax-Schrank zu wehren.
Nach Schrank-Kauf bei Ikea: Katze landet in Tierklinik
Im Video verrät Hallie, was dann passiert ist: "Er fand es so schrecklich, dass er vor Stress und aus Protest tatsächlich Harngrieß entwickelte, was zu einem Harnwegsverschluss führte."
Harngrieß sind winzige, kristalline Mineralablagerungen in der Blase. Behandelt man diese nicht, können sie zu schmerzhaften Blasenentzündungen oder - wie eben bei Clancy - zu lebensgefährlichen Harnröhrenverschlüssen führen.
Die Katzenhalterin eilte mit ihrem Vierbeiner natürlich sofort in eine Tierklinik, wo Clancy gleich mehrere Tage bleiben musste. Glücklicherweise konnte das Tier aber gerettet werden - zu einem hohen Preis, wie sich später herausstellen sollte.
"5.000 Dollar später sind wir wieder zu Hause, der Verschluss ist behoben", erzählt Hallie mit einem leicht irre wirkendem Lächeln auf den Lippen. Doch damit nicht genug: Kater Clancy hätte währenddessen einen "wundersamen Sinneswandel" durchgemacht! Das Pax-System von Ikea sei plötzlich sein absoluter Lieblingsplatz ...
Auf Instagram wurde Hallies Video vom Dienstag bereits mehr als 1,4 Millionen Mal angeklickt. Ein Zuschauer meint sarkastisch: "Gut, dass er nicht überreagiert hat." Ein anderer rät: "Und das ist dann wohl das letzte Mal, dass du Einrichtungsentscheidungen triffst, ohne ihn vorher zu fragen 😂"
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/hallieawalker