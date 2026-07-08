Frau kauft sich neuen Ikea-Schrank: Die Reaktion ihrer Katze kostet sie 5000 Dollar

New York City - Als eine New Yorkerin (28) sich einen neuen Schrank von Ikea zulegte, ahnte sie nicht, dass der Kauf sie am Ende mehrere Tausend Euro kosten sollte. Alles lag daran, dass ihr Kater vom neuen Möbelstück nicht wirklich begeistert war.

Hallie Walker schildert in einem Video die verrückte Situation rund um ihren Kater und einem neuen Ikea-Schrank. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hallieawalker

Hallie Walker, die als Schauspielerin in der US-Metropole arbeitet, schildert in einem Video auf Instagram, was vorgefallen ist: "Habe Clancy gerade nach einem längeren Aufenthalt in der Tierklinik wieder nach Hause geholt", erklärt sie in die Kamera, während man im Hintergrund ihren Kater mit dem orangenen Fell

in einem Schrank sitzen sieht.

Demnach hatte die 28-Jährige sich vor ein paar Tagen ein Pax-System beim schwedischen Möbelhändler gekauft. Das modulare Kleiderschrank-System ist seit Jahren bei den Kunden beliebt, da es die individuelle Zusammenstellung von Korpussen, Türen und Inneneinrichtungen ermöglicht. Zudem liegt Pax im Vergleich zu Schranksystemen von anderen Herstellerin im eher günstigen Preissegment.

Im Gegensatz zu Hallie, die also günstig eine an ihre Wohnung angepassten Staumöglichkeit erworben hat, fand Kater Clancy den Schrank alles andere als gut. "Clancy fand es gar nicht gut. Überhaupt nicht", meint die New Yorkerin.

Doch die Abneigung der Katze gegenüber des Ikea-Möbelstücks sollte kurz darauf den Rahmen ihrer Vorstellung sprengen: Die Samtpfote begann sich körperlich gegen den Pax-Schrank zu wehren.