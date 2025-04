Frau konfrontiert streunenden Kater: Dann findet sie Erstaunliches heraus

Netz - In einem viralen TikTok-Video konfrontiert eine Haustierbesitzerin einen Streuner, der seit über einem Jahr in ihr Haus einbricht.

Irgendwann war es an der Zeit, etwas dagegen zu tun. "Konfrontation mit der Katze , die seit fast einem Jahr in unser Haus einbricht", heißt es in dem witzigen Video.

"Oh wow, ihr seid Freunde? Ihr kennt euch schon? Okay, gut", zeigt sich die Hausbesitzerin überrascht. "Aber hinterlasse bitte keinen Kot mehr in meinem Haus", fordert sie den Streuner auf, der in der Vergangenheit schon mehrfach unaufgefordert durch die Katzentür geschlüpft kam.

Auf TikTok kommentierten mehrere Nutzer die ulkige Situation - und forderten die Frau auf, den Kater einfach zu adoptieren.

"Ohhh, ich glaube, er sagt, dass er jetzt zu dir gehört. Er ist sehr gesprächig, zu süß", schrieb eine Person. "Aww, wie er auf dich reagiert. Er ist der süßeste Kater, das war die beste Unterhaltung aller Zeiten", ergänzte ein weiterer User.