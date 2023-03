Frau lässt Katze in ihrem Auto schlafen: Eines Morgens gibt's eine große Überraschung

Puerto Rico - Damit hatte diese Tierfreundin nicht gerechnet: Eine Katze brachte bei einer fremden Frau im Auto jede Menge Babys zur Welt! Das Video der frischgebackenen Miezen-Mama wurde in Windeseile zum viralen TikTok -Hit.

Baby-Überraschung: Diese streunende Katze brachte im Auto einer Frau gleich sechs Kätzchen zur Welt! © tiktok.com/@harryandthehippychick

Der herzerwärmende Clip stammt vom TikTok-Kanal "@harryandthehippychick" und hat innerhalb von nur zwei Tagen bereits mehr als 13 Millionen Aufrufe und 2,2 Millionen Likes angesammelt.

In dem Video sieht man, wie eine Frau namens Eva Fox zu ihrem Jeep geht. Weil der Wagen keine Fenster hat, ist er in letzter Zeit zu einem Ersatz-Zuhause für eine streunende Katze geworden - und diese Fellnase hielt nun eine zuckersüße Überraschung für die barmherzige Auto-Besitzerin bereit.

Denn kaum blickt Eva auf den Frontsitz ihres Jeeps, sieht sie dort die Vierbeinerin mit jeder Menge Nachwuchs sitzen! Die Streunerin hatte offenbar über Nacht gleich sechs klitzekleine Baby-Kätzchen bekommen.

"Sie hat mich an diesem Morgen nicht direkt begrüßt, also dachte ich mir schon, dass sie wohl ihre Kinder zur Welt gebracht hat. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass sie das in meinem Jeep tun würde", schrieb die belustigte Frau zu dem Clip.