Frau legt sich in Badewanne: Als sie die Reaktion ihrer Katze sieht, kann sie nicht aufhören zu lachen

Die Katze beäugte ihre Besitzerin kritisch. © Screenshot/Reddit/cleirical

Cleary Ellis (30) konnte kürzlich nicht anders, als herzlich zu lachen, nachdem sie sich ein entspannendes Bad eingelassen hatte.

Während sie sich in die Wanne legte und den Kopf genüsslich zurücklegte, fiel ihr Blick auf ihre geliebte Katze - die sie mit einem misstrauenden Blick beäugte.

Scheinbar schien das Tier nicht so recht zu verstehen, was ihre Besitzerin da tat. Ganz nach dem Motto: Wieso legt sie sich in eine Pfütze?

Kurzerhand knipste Ellis ein Foto des Frechdachses und teilte es schließlich auf ihrem Reddit-Account mit den Worten: "Ihr ist das Baden sehr suspekt!"

Die Nutzer unter dem Beitrag konnten nicht anders als zu lachen und betitelten die Samtpfote als "Bademeister", der seinen Job ein wenig zu ernst nimmt.