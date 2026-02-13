Patchys Herz zu gewinnen ist schwer: Darum benötigt sie besondere Menschen

Kassel - Da lugt sie scheu unter einem Stuhl hervor. Denn die etwa zehnjährige Katze Patchy sucht sich genau aus, mit wem sie etwas zu tun haben möchte - und mit wem eben nicht.

Im Tierheim wollte Patchy erst einmal nichts mit ihren "Dosenöffnern" zu tun haben. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Patchy kam im vergangenen Januar als Fundtier in das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel. Aber niemand erkundigte sich seither nach ihr. Auch sei sie weder gechippt noch kastriert gewesen, heißt es auf der Webseite des Tierheims. Dies wurde demnach aber bereits nachgeholt.

In ihrer bisherigen Zeit in der "Wau-Mau-Insel" habe sich Patchy erst einmal als "kleines Fräulein-rühr-mich-nicht-an" gezeigt, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von ihren "Dosenöffnern" habe sie zunächst jedenfalls absolut nichts wissen wollen - außer Futter, versteht sich.

Sie sei eine richtige Charakterkatze, die eben weiß, was sie will. Langsam, aber sicher lasse sie jedoch auf der Katzenstation der "Mau-Wau-Insel" die Menschen näher an sich heran.

Und wenn sie dann doch ihr Herz verschenkt, dann habe man eine Freundin fürs Leben gefunden, heißt es auf der Webseite.