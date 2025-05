Frau nimmt Video für Jobinterview auf, dann ruiniert ihre Katze alles

Alles in Kürze

Wie aus dem Nichts suchte die Katze plötzlich Körperkontakt zu ihrem Frauchen. (Symbolbild) © 123RF/olegmalyshev

Wie die Frau namens Ari auf ihrem TikTok-Kanal "ariautumnblossom" zeigte, schlug ihr letzter Bewerbungsversuch völlig fehl.

In dem witzigen Video, das nach kurzer Zeit viral ging, trägt die US-Amerikanerin ein weißes Oberteil und einen schwarzen Blazer. Alles scheint reibungslos zu verlaufen - bis Ari unerwartet unterbrochen wird.

Während sie sich gerade einem potenziellen Arbeitgeber vorstellen will, scheint ihre Hauskatze unerwartet aus dem Nichts aufzuspringen und sich an ihrer Schulter festzukrallen.

Das Filmmaterial zeigt, wie geschockt Ari reagiert und die Katze instinktiv gleich wieder wegstößt. Kurz nachdem sie realisiert hat, was soeben passiert ist, starrt sie ungläubig in die Kamera und sieht sich ihr Gesicht an, um sicherzustellen, dass keine Spuren zurückgeblieben sind.

Glück im Unglück: Bei der Aufnahme handelte es sich um kein Live-Interview, sondern nur um ein vorgefertigtes Vorstellungsvideo. Ari konnte nach dem Fehlversuch also gleich wieder von vorn anfangen.