Kater Besens Werte nach langem Hoffen erschütternd: Schwere Entscheidung steht bevor

Dipperz - Bei dem sehr kranken Kater mit dem ungewöhnlichen Namen "Besen" steht in den kommenden Tagen eine schwerwiegende Entscheidung an.

Immer wieder muss Kater Besen behandelt werden. Jetzt steht eine schwerwiegende Entscheidung an. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Der süße Kerl lebt bei den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz. Der Kleine befinde sich in einer "entscheidenden Phase", sagt die Vorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.

Trotz der intensiven Therapie, in der sich Besen seit langer Zeit befindet, sei sein Entzündungswert deutlich angestiegen.

"Sollten sich die Werte nicht stabilisieren, stehen weiterführende diagnostische Maßnahmen im Raum – darunter eine Liquor-Untersuchung oder eine Knochenmarks-Diagnostik", so Anke. Und das wäre bei dem geschwächten Kater mit großen Risiken verbunden, da diese Untersuchungen für ihn sehr belastend wären.

Und leider auch sehr teuer. Kosten im vierstelligen Bereich würden dann Anke und ihren auf Spenden angewiesenen Verein erwarten. Deshalb wendet sie sich auch noch einmal an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.

"Wenn ihr Besen unterstützen und helfen möchtet, dass wir diese wichtigen Untersuchungen durchführen können, dann helft uns jetzt", bittet Anke. "Nicht aus Drama, sondern weil es um Klarheit geht; um eine echte Chance und um sein Leben."

Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder direkt an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.