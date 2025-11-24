Frau rettet Katzen aus Horrorzucht: Kurze Zeit später folgt der nächste Schock

Großbritannien - Als Hannah auf eine mutmaßliche Katzenzucht stieß, veränderte sich ihr Leben schlagartig. Heute lebt sie mit vier Bengalkatzen zusammen und blickt auf eine turbulente Zeit zurück.

Nur wenige Tage nachdem Hannah die Katzen adoptiert hatte, fiel ihr auf, dass etwas nicht stimmte. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/houseofbengalsss

Im Februar 2025 wurde die Engländerin Hannah erstmals auf die mutmaßliche Hinterhofzucht aufmerksam, denn ein Kater streunte vor ihrem Elternhaus herum. Dank seines Chips konnte sie ihn zurückbringen, machte aber eine schockierende Entdeckung, wie sie Newsweek erzählte.

Als Hannah das Grundstück des Besitzers betrat, sank ihr Herz. In beengten, schmutzigen und stinkenden Außengehegen hockten mehrere Katzen zusammen.

"Ich wurde in den Garten geführt, was mich etwas verwirrte, bis ich die Katzengehege ohne Streu und Wärmestrahler sah. Es roch furchtbar, und die Katzen kauerten zusammen. Mit wurde gesagt, dass sie nicht mehr züchten, und ich mir kostenlos eine Katze mitnehmen könne."

Zunächst war Hannah irritiert. Doch die Bilder ließen sie nicht mehr los. Sie kehrte zurück und entschied sich, Katze Ruby zu retten. Vor Ort bot man ihr plötzlich auch Rubys Tochter Roxy an. Kurzerhand nahm Hannah beide mit.