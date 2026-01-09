Frau will Katze retten: Als sie das Tier sieht, wird ihr der Grund fürs Aussetzen klar

Birmingham (England) - Rettungen von ausgesetzten Tieren sind ihr täglich Brot. Doch als Charlotte Holder im vergangenen Jahr nahe dem englischen Birmingham eine Katze aus ihrem Elend befreien wollte, konnte sie sich doch recht schnell zusammenreimen, warum das Tier ausgesetzt worden war.

Kater Sid musste in der Vergangenheit viel erleiden. © Instagram/Screenshot/rspca_official

Die Britin von der Tierschutzorganisation RSPCA stellte fest, dass der Kater unter einer Nasendeformität leidet. Dadurch unterscheidet sich sein Aussehen deutlich von dem einer gewöhnlichen Katze.

Dass Sid, wie sie ihn nun nannte, aber unter erbärmlichen Bedingungen lebte und mit Flöhen übersät war, hatte er natürlich nicht verdient. Holder brachte die Samtpfote daher umgehend in eine Tierklinik, wie The Dodo in diesem Jahr berichtet.

"Auf den ersten Blick waren wir besorgt, dass Sid wegen seiner Nase dringend behandelt werden musste. Aber als wir ihn tierärztlich untersuchten, schien er gut zu atmen", sagte Emma Finnamore, Leiterin einer Katzenstation der RSPCA.

"Allerdings musste er wegen seines Gewichts und seiner Flöhe dringend wieder gesund werden, und dann machte er wirklich schnell große Fortschritte", fügte sie hinzu.

Doch reichte das, um eine Familie für den ungewöhnlich aussehenden Kater zu finden oder sollte er nun ein Dasein im Tierheim fristen?