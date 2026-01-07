Kätzchen kommt mit zwei Gesichtern zur Welt: Wie kann das passieren?

Lagos (Nigeria) - Abdulrauf Musa (26) war hocherfreut, als seine Samtpfote mehrere Katzenjungen zur Welt brachte. Doch in dem Wurf befand sich etwas, was die meisten Menschen noch nie zuvor gesehen haben dürften.

Ob das kleine Kätzchen überleben wird, ist noch unklar. © TikTok/_kakaoflagos

In einem auf seinem TikTok-Kanal "_kakaoflagos" geteilten Video schrieb Abdulrau: "Meine Katze hat ein Kätzchen mit zwei Gesichtern zur Welt gebracht."

Der Clip zeigt die Mutterkatze mit ihrem neugeborenen Wurf. Auf den ersten Blick scheinen alle Kitten ganz normal geformt zu sein. Doch dann hält der 26-Jährige ein getigertes Kätzchen in die Kamera. Das Neugeborene hat tatsächlich zwei Gesichter.

Zu sehen sind die üblichen vier Pfoten, zwei Ohren sowie ein Schwanz und ein Kopf - doch dieser wird von zwei Nasen und Mündern sowie vier Augen geteilt.

Eine Katze mit zwei Gesichtern ist auch als Januskatze bekannt. Dabei handelt es sich um eine extrem seltene Entwicklungsanomalie namens Diprosopus, bei der sich das Gesicht verbreitert und im Mutterleib teilweise dupliziert wird.

Die Mutation ist nach dem römischen Gott Janus benannt, der ebenfalls mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Ähnlich selten wie Diprosopus ist die sogenannte Zyklopie, bei der die betroffene Katze mit nur einem Auge zur Welt kommt.