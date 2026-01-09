Katze spielt Verletzung vor: Wie Herrchen sie überführt, bringt so viele zum Lachen

Arkansas (USA) - Dieser Kater aus Arkansas hat es faustdick hinter den Ohren. Denn im ersten Moment dürfte jeder, der Sammy sieht, Mitleid mit ihm haben - zu Unrecht. In einem TikTok-Video vom 6. Januar ist das perfide "Spiel" des Stubentigers zu sehen. Wie ihn sein Herrchen am Ende überführt, bringt dafür ein Millionenpublikum zum Lachen.

Kater Sammy scheint sich die linke Vorderpfote verletzt zu haben, reckt sie sogar in die Höhe. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mommamandasmith

Es sind herzzerreißende Bilder, die den "armen" Kater in der Küche zeigen. Seine linke Vorderpfote winkelt er an, humpelt "hilflos" umher. Als sein Frauchen Amanda Smith (39) ihn fragt, ob seine Pfote verletzt ist, miaut Sammy zustimmend.

Dann streckt er sie sogar noch der Kamera der filmenden Frau entgegen. Derweil versucht Smiths Partner, die Katze aus der Reserve zu locken - mit einer süßen Verlockung.

"Brauchst du Schlagsahne für deine Pfote?", möchte das Frauchen wissen. Sammy will dem nicht "widersprechen". Kurioserweise scheint seine Pfote unterdessen wie von Zauberhand zu verheilen.

Denn kaum sprüht sein männlicher Besitzer etwas Sahne auf die Platte, kann Sammy wieder ganz normal laufen. Zufrieden macht er sich über den Snack her, stützt sich auf beide Vorderpfoten.

Wie gut das auf TikTok beim Publikum ankommt, zeigt ein Blick auf die beeindruckenden Zahlen.