Katze spielt Verletzung vor: Wie Herrchen sie überführt, bringt so viele zum Lachen
Arkansas (USA) - Dieser Kater aus Arkansas hat es faustdick hinter den Ohren. Denn im ersten Moment dürfte jeder, der Sammy sieht, Mitleid mit ihm haben - zu Unrecht. In einem TikTok-Video vom 6. Januar ist das perfide "Spiel" des Stubentigers zu sehen. Wie ihn sein Herrchen am Ende überführt, bringt dafür ein Millionenpublikum zum Lachen.
Es sind herzzerreißende Bilder, die den "armen" Kater in der Küche zeigen. Seine linke Vorderpfote winkelt er an, humpelt "hilflos" umher. Als sein Frauchen Amanda Smith (39) ihn fragt, ob seine Pfote verletzt ist, miaut Sammy zustimmend.
Dann streckt er sie sogar noch der Kamera der filmenden Frau entgegen. Derweil versucht Smiths Partner, die Katze aus der Reserve zu locken - mit einer süßen Verlockung.
"Brauchst du Schlagsahne für deine Pfote?", möchte das Frauchen wissen. Sammy will dem nicht "widersprechen". Kurioserweise scheint seine Pfote unterdessen wie von Zauberhand zu verheilen.
Denn kaum sprüht sein männlicher Besitzer etwas Sahne auf die Platte, kann Sammy wieder ganz normal laufen. Zufrieden macht er sich über den Snack her, stützt sich auf beide Vorderpfoten.
Wie gut das auf TikTok beim Publikum ankommt, zeigt ein Blick auf die beeindruckenden Zahlen.
Kurioses TikTok-Video mit Kater Sammy geht steil viral
So sind in den ersten drei Tagen seit der Veröffentlichung bereits mehr als neun Millionen Klicks zusammengekommen, dazu 1,7 Millionen Likes.
In einem Interview mit Newsweek klagte Sammys Besitzerin diese Woche trotz des Erfolges ihr "Leid". "Er ist ein richtiger Wirbelwind", sagte Smith gegenüber dem US-Magazin.
"Er will nur gestreichelt werden, wenn er es unbedingt will. Er benimmt sich wie ein Einzelkind und will nur mit den Erwachsenen spielen. Wenn wir das nicht tun, beißt er uns in die Knöchel", fügte sie hinzu. Vielleicht liegt all das in Sammys wirklich trauriger Vergangenheit begründet.
"Wir fanden ihn am Seitenstreifen der Autobahn", erinnerte sich Smith - der Kater war damals noch ein winziges Jungtier. "Seine Augen waren noch geschlossen, und wir fütterten ihn mit der Flasche", erklärte die US-Amerikanerin.
Wer diese traurige erste Lebensphase der Fellnase kennt, kann ihr wohl all ihre heutige Schlitzohrigkeit mühelos verzeihen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/mommamandasmith