Frau ruft immer wieder Namen ihrer Katze: Wie das Tier reagiert, begeistert so viele

Philippinen - Süßer geht es kaum. Kätzchen Tiramisu liebt ihre Besitzer über alles. Kein Wunder, dass sie sofort springt, sobald ihr Name gerufen wird.

Katze Misu verstand die Welt nicht mehr. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/tofurfect (2)

In einem Video, das auf TikTok veröffentlicht wurde, ist genau das wieder einmal der Fall: Ihre Besitzerin sitzt auf dem Boden und ruft immer wieder nach der Samtpfote.

Tiramisu - die von ihrem Frauchen auch liebevoll Misu genannt wird - rennt sofort auf die junge Frau zu und setzt sich geduldig vor sie.

Doch statt die Katze mit ein paar Leckerlis oder Streicheleinheiten zu belohnen, ruft die Dame erneut ihren Namen. Und dann wieder und wieder und wieder.

Den Zuschauern wird schnell klar: Hier wird die kleine Katze ordentlich auf die Schippe genommen. Ihre Besitzerin kann nicht anders, als immer wieder breit zu grinsen, während sie nach der Miez ruft. Doch die findet das überhaupt nicht lustig.

Nachdem sie ihr Frauchen einige Momente lang einfach nur verwirrt angesehen hat, beginnt sie ihr entgegenzumauzen.

Behutsam streckt sie schließlich eine Pfote nach ihrer Besitzerin aus, bevor sie sich auf die Hinterbeine stellt und so versucht auf sich aufmerksam zu machen.

Und das scheint auch endlich zu klappen - ihr Lieblingsmensch kann die Fassade nicht aufrechterhalten und beginnt zu lachen.