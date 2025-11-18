Frau ruft immer wieder Namen ihrer Katze: Wie das Tier reagiert, begeistert so viele
Philippinen - Süßer geht es kaum. Kätzchen Tiramisu liebt ihre Besitzer über alles. Kein Wunder, dass sie sofort springt, sobald ihr Name gerufen wird.
In einem Video, das auf TikTok veröffentlicht wurde, ist genau das wieder einmal der Fall: Ihre Besitzerin sitzt auf dem Boden und ruft immer wieder nach der Samtpfote.
Tiramisu - die von ihrem Frauchen auch liebevoll Misu genannt wird - rennt sofort auf die junge Frau zu und setzt sich geduldig vor sie.
Doch statt die Katze mit ein paar Leckerlis oder Streicheleinheiten zu belohnen, ruft die Dame erneut ihren Namen. Und dann wieder und wieder und wieder.
Den Zuschauern wird schnell klar: Hier wird die kleine Katze ordentlich auf die Schippe genommen. Ihre Besitzerin kann nicht anders, als immer wieder breit zu grinsen, während sie nach der Miez ruft. Doch die findet das überhaupt nicht lustig.
Nachdem sie ihr Frauchen einige Momente lang einfach nur verwirrt angesehen hat, beginnt sie ihr entgegenzumauzen.
Behutsam streckt sie schließlich eine Pfote nach ihrer Besitzerin aus, bevor sie sich auf die Hinterbeine stellt und so versucht auf sich aufmerksam zu machen.
Und das scheint auch endlich zu klappen - ihr Lieblingsmensch kann die Fassade nicht aufrechterhalten und beginnt zu lachen.
Katze Misu fand den Streich nicht sonderlich lustig
Besitzerin kann nicht anders - und muss laut lachen
"Oh du bist so süß", murmelt die junge Frau grinsend, nimmt die Katze auf ihren Arm und vergräbt ihr Gesicht in dem weichen Fell.
Misu sieht sie dabei einfach nur irritiert an - scheint den Witz an der Sache nicht zu verstehen.
Bereits zuvor hatte die Filipina genau diesen Prank schon einmal an Tiramisus Bruder, Tofu, ausgetestet. Während sie durch den Flur ihres Zuhauses ging, rief sie immer wieder seinen Namen - und der Kater reagierte sofort.
Auch an Kater Tofu wurde der Streich schon ausprobiert
Immer wieder warf er sich vor die Füße seines Frauchens und rollte sich umher - brachte damit nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer des Clips zum Lachen.
Eins wird deutlich: Er hat den Streich deutlich besser aufgenommen, als seine kleine Schwester.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/tofurfect (2)