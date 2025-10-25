Frau schafft sich Katze an: Was bald darauf passiert, ist für sie total surreal

USA - Neue Wohnung, neues Leben, neues Haustier: Als Caroline aus den USA ihre erste eigene Wohnung bezog, erfüllte sie sich ihren Traum, endlich eine Katze zu halten. Eine Ragdoll sollte es sein. Bei einer Züchterin, die gerade dabei war, ihre Samtpfoten in den Ruhestand zu verabschieden, wurde die junge Frau fündig. Stolz nahm sie Toulouse mit zu sich nach Hause. Doch dort sollten sich die Ereignisse bald so sehr überschlagen, dass Caroline sie rückblickend als "surreal" bezeichnet.

Caroline war überglücklich, ihre erste eigene Katze, Ragdoll Toulouse, bei sich aufnehmen zu können. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/toulouse.and.pintobean

"Mir fiel auf, dass ihr Bauch rund wurde, und sie schien sich auch häufiger zu erbrechen als normal für eine Katze", erzählte die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Als sie weiter zunahm, begann ich über plausible Ursachen nachzudenken", fügte die Katzenbesitzerin hinzu. Schließlich habe sie bei der Züchterin nachgehakt.

Es kam, wie es kommen musste: Es stellte sich heraus, dass es der Züchterin nicht gelungen war, die Kater von den Katzen zu trennen - Toulouse war vor ihrem "Ruhestand" also noch ein letztes Mal trächtig geworden.

Ein Tierarztbesuch brachte schließlich Gewissheit: Die Samtpfote erwartete Nachwuchs. Was sollte Caroline nun tun?