Frau sucht ihre Katze, dann entdeckt sie Überraschung unter dem Weihnachtsbaum

London (England) - Als Keira nach ihrem Kater Eddie suchte, sah sie plötzlich doppelt. Unter ihrem Weihnachtsbaum hatte es sich eine fremde Katze gemütlich gemacht, während ihr Kater verwirrt vor der Tür saß.

Zum Verwechseln ähnlich: der Eindringling (links) und Eddie (rechts). © Bildmontage: TikTok/Screenshot/lowkei.ra

Die Katzenbesitzerin hielt den witzigen Moment mit ihrem Handy fest und teilte den Clip bei TikTok, wo er in kurzer Zeit viral ging.

Im Interview mit Newsweek erzählte Keira, sie habe ihre Fellnase Eddie miauen hören und sei deshalb ins Wohnzimmer geeilt, um nachzusehen, was los war.

Zu ihrer Überraschung saß ihr vierjähriger Eddie draußen vor der Tür und starrte durch die Katzenklappe den Weihnachtsbaum an. Und da entdeckte auch Keira den kleinen Eindringling - eine orange Katze, die Eddie zum Verwechseln ähnlich sah. Sie hatte es sich unter dem Weihnachtsbaum gemütlich gemacht.

Wie Keira gegenüber Newsweek berichtete, sei sie total verwirrt gewesen, warum sich das "fremde Kätzchen" in ihrem Haus befand. Sie erklärte: "Meine Wohnzimmertür war geschlossen, also dachte ich, dass es meine Katze Eddie ist. Ich bin immer noch verwirrt, wieso die Katze hinein ist und sich unter dem Weihnachtsbaum ausgeruht hat." Woher die Katze kam, wem sie gehört und wie sie heißt, ist Keira bis heute unklar.

Dass Keira ihn entdeckt hatte, störte den vierpfotigen Eindringling nicht weiter und er verweilte eine weitere halbe Stunde unter dem Baum.