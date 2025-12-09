Tierheim nimmt zutrauliche Katze auf, doch etwas stimmt mit ihrem Auge nicht

Köln - Wieder einmal hat das Tierheim Köln-Dellbrück ein Fundtier bei sich aufgenommen, das dringend Hilfe benötigte: Die zutrauliche Katze hatte offensichtlich ein Problem mit einem ihrer Augen. Nur wenig später wurde dann eine schreckliche Diagnose zutage gefördert.

Katze Malina steht in dieser Woche die Entfernung eines Auges bevor. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Bei Instagram berichteten die Kölner Tierretter ihren mehr als 74.000 Followern kürzlich vom jüngsten Neuzugang in der Einrichtung, den die Mitarbeiter auf den Namen Malina tauften.

Die aufgeschlossene und verschmuste Katze, die schon älteren Semesters ist, war demnach mutterseelenallein in Köln-Buchheim gefunden worden und schon bei ihrer Ankunft fiel den Tierrettern auf, dass etwas mit ihrem linken Auge nicht stimmte.

Auf einem Foto, das die Mitarbeiter mit ihrer Community geteilt hatten, hob sich das betroffene Auge optisch ab, wirkte glasig und viel dunkler als das gesunde Auge der Mieze.

So ging es für die Samtpfote "auf direktem Wege zum Tierarzt", wo kurz darauf eine alles andere als gute Diagnose gestellt wurde: Die Katze leidet nämlich an einem Irismelanom - ein seltener, bösartiger und aggressiver Tumor der Regenbogenhaut, der dazu neigt, zu streuen.