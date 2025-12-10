Kater geht immer zur selben Zeit ins Bett: Als Frauchen dann aufsteht, gibt es großen Ärger

Eine Katze aus Ohio hält wenig davon, wenn sich ihre Besitzer nicht nach ihrem strengen Tagesablauf halten.

Von Anne-Sophie Mielke

Ohio (USA) - Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, Kater "Milo" ist ein Deutscher. Denn die Samtpfote besteht auf einem streng getakteten Tagesablauf, dessen Zeiten stets pünktlich eingehalten werden müssen - auch von ihren Besitzern. Als Milos Frauchen ausnahmsweise mal aus der Reihe tanzte, gab es großen Ärger.

Kater Milo war nicht begeistert, als seine Besitzerin nach Schlafenszeit plötzlich das Bett verließ. © Collage: Screenshots/Instagram/@mr.milothechonk "Wie wir alle wissen, hat Milo eine strikte Schlafenszeit um 23 Uhr", schreibt Besitzerin Erika Longo aus Ohio auf Instagram. Für ihr Video brach die US-Amerikanerin die Kater-Regel aber und verließ plötzlich wieder das Bett, um zu sehen, ob es ihr Haustier stören würde. Milo blieb dieses "Verbrechen" nicht unbemerkt: "Innerhalb einer Minute stand er auf und kam sofort herunter, um zu sehen, was ich da verdammt noch mal trieb", erinnert sich die Katzenhalterin. Anschließend zeigte der Kater seinem Frauchen ganz deutlich, was er von ihrem Regelbruch hielt. Katzen Frau fragt sich, was blinde Katze ohne sie treibt: Was die Kamera offenbart, macht sie völlig fertig Zunächst setzte er sich zu Erika auf die Couch und starrte sie "minutenlang" hasserfüllt an. Anschließend ging er noch weiter, kletterte auf ihren Rücken und biss ihr wütend in den Kopf. "Also stand ich auf und er geleitete mich zur Treppe."

Frau bricht Bett-Regel - und wird von Kater zurechtgewiesen