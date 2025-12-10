Kater geht immer zur selben Zeit ins Bett: Als Frauchen dann aufsteht, gibt es großen Ärger
Ohio (USA) - Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, Kater "Milo" ist ein Deutscher. Denn die Samtpfote besteht auf einem streng getakteten Tagesablauf, dessen Zeiten stets pünktlich eingehalten werden müssen - auch von ihren Besitzern. Als Milos Frauchen ausnahmsweise mal aus der Reihe tanzte, gab es großen Ärger.
"Wie wir alle wissen, hat Milo eine strikte Schlafenszeit um 23 Uhr", schreibt Besitzerin Erika Longo aus Ohio auf Instagram. Für ihr Video brach die US-Amerikanerin die Kater-Regel aber und verließ plötzlich wieder das Bett, um zu sehen, ob es ihr Haustier stören würde.
Milo blieb dieses "Verbrechen" nicht unbemerkt: "Innerhalb einer Minute stand er auf und kam sofort herunter, um zu sehen, was ich da verdammt noch mal trieb", erinnert sich die Katzenhalterin.
Anschließend zeigte der Kater seinem Frauchen ganz deutlich, was er von ihrem Regelbruch hielt.
Zunächst setzte er sich zu Erika auf die Couch und starrte sie "minutenlang" hasserfüllt an. Anschließend ging er noch weiter, kletterte auf ihren Rücken und biss ihr wütend in den Kopf. "Also stand ich auf und er geleitete mich zur Treppe."
Frau bricht Bett-Regel - und wird von Kater zurechtgewiesen
Auch ohne viele Worte verstand Erika, dass Milo von ihr erwartete, dass sie sich wieder nach oben begeben sollte. "Er blieb eine Weile unten, um sicherzugehen, dass ich nicht wieder herunterkam", so Erika in ihrem Beitrag. Als sie dann zur Probe auf der Treppe stehen blieb, kam der Kater sofort angerannt und biss ihr in die Zehen. Anschließend kontrollierte er, dass Erika auch wirklich ins Schlafzimmer ging.
Endlich wieder im Bett angekommen, war die Wut des Tieres noch lange nicht verpufft. Statt wie gewohnt zu kuscheln, ging Milo auf Abstand. "Er war so genervt, dass er am Bettrand schlief", schreibt seine Halterin und ergänzt sarkastisch: "Er ist überhaupt nicht fordernd oder so."
Die US-Amerikanerin hat eine Vermutung, warum der Kater darauf besteht, dass seine Besitzer immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen: "Ich glaube, er will einfach nur, dass ich gut ausgeruht bin, damit ich genug Energie habe, ihn zu verwöhnen. 😂"
Ihr Clip wurde auf Instagram innerhalb eines einzigen Tages schon mehr als 3,5 Millionen Mal angesehen - was aber bei Milos hoher Followerzahl kein großes Wunder ist.
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@mr.milothechonk