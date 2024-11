Frau soll auf Katze aufpassen: Mit der Reaktion des Vierbeiners hat sie nicht gerechnet

Das lustige Video der flauschigen Katze ging auf TikTok viral. © TikTok/Screenshots/kaelinfahreal

Die Userin Kaelin sollte für eine Freundin auf deren Vierbeiner aufpassen. Doch wie in einem viralen Video zu sehen ist, war die Katze alles andere als begeistert davon.

Der Clip zeigt, wie die Fellnase Kaelin an der Tür begrüßt. Sobald diese allerdings die Wohnung betritt, beginnt die Miez ihre Füße wiederholt zu attackieren und versperrt ihr fast schon den Weg.

In der nächsten Szene sitzen beide auf der Couch und die Ragdoll-Katze kuschelt sich an das Bein der TikTokerin. Als sie ihr Bein bewegt, fängt der Flauschball an zu fauchen. Vergessen scheint der süße Kuschel-Moment.

Unter dem Video, das bislang 1,1 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte, häufen sich die Kommentare der User. Viele vermuten eine toxische Beziehung zwischen Mensch und Tier. "Sie hasst, dass sie dich liebt", kommentiert eine Userin.