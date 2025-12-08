Drei ausgemergelte Katzen landen im Tierheim: "Was ist mit den Menschen los?"

Quedlinburg - Trauriger Anblick: In einem Tierheim im Harz wurden drei Katzen aufgenommen, die eine schwere Zeit hinter sich hatten.

Das Tierheim Quedlinburg nahm zwei Katzen und ein Kätzchen aus schlechten Verhältnissen in Obhut. © Screenshot/Facebook/Tierheim/Tierschutzverein Quedlinburg e.V.

"Manchmal fehlen uns wirklich die Worte", schreibt das Tierheim Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) auf Facebook.

Die Pfleger mussten drei Katzen aus einer persönlichen Notlage aufnehmen und das, obwohl der ehemalige Wohnort der drei nicht im Einzugsgebiet des Vereins liegt.

"Aber was haben diese armen Wesen erlebt?", fragen sich die Tierpfleger. Denn die Stubentiger kamen voller Flöhe, komplett verängstigt und verstört in ihre Obhut.

Bei den Katzen handelt es sich um Mutter, Tochter und ein noch ein Kätzchen, worum sich aber keine der erwachsenen Katzen kümmert. Das Tierheim muss das Baby nun mit der Flasche aufziehen.

Sobald die Bande aufgepäppelt wurde und die Floh-Plage losgeworden ist, soll das Kitten zunächst in einer Pflegestelle unterkommen, so der Plan. Ob die beiden erwachsenen Weibchen vermittelt werden oder zukünftig in ihr ehemaliges Zuhause zurückkehren sollen, ist bislang nicht klar.