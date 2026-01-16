Frau wacht auf und findet ungeahnten Gast in ihrem Bett
Netz - Der Moment, als Thirsa (22) die Augen öffnete und feststellte, dass sie nicht allein im Bett lag, versetzte ihre Zuschauer in Panik. Doch am Ende war alles nur halb so wild.
In dem Clip, den die 22-Jährige auf ihrem TikTok-Kanal "thirsfinds" teilte, ist der unerwartete Gast zu sehen: eine entzückende getigerte Katze namens Nobu.
Seelenruhig hatte sich der Stubentiger neben einem weißen Teddybären eingerollt, während sein Frauchen ebenfalls in dem Bett schlief.
"Wir sind unglaublich eng miteinander verbunden", verriet Thirsa später gegenüber Newsweek. Schon als Nobu noch ein kleines Kätzchen war, teilten sie sich manchmal das Bett.
Doch während zwischen den beiden alles so harmonisch abläuft, berichteten einige TikTok-Nutzer durchaus von abweichenden Erfahrungen.
"Meine Katze beißt mir immer in die Nase, sobald ich die Augen schließe", schrieb ein Nutzer. Ein anderer offenbarte: "Meine erwürgt mich im Schlaf."
Ein weiterer Zuschauer kommentierte deutlich positiver und schrieb: "Ich bin überzeugt, dass Katzen Engel sind, die vom Himmel geschickt wurden."
Katzen schlafen pro Tag fast doppelt so lange wie Menschen
Katzen schlafen durchschnittlich 15 Stunden pro Tag, manche sogar bis zu 20 Stunden. Die langen Nickerchen sind auf ihren natürlichen Instinkt zurückzuführen: Katzen sind von Natur aus Raubtiere, die Energie für die Jagd sparen müssen. Heutige Hauskatzen sind glücklicherweise nicht mehr darauf angewiesen, um zu überleben.
Besonders morgens und abends laufen die Samtpfoten zur Hochform auf, während ihre Besitzer verzweifelt versuchen, noch ein paar Minuten Schlaf zu ergattern.
Bei der Wahl ihres Schlafplatzes bevorzugen Katzen Orte, an denen sie sich sicher fühlen, sei es hoch oben, in einem engen Raum oder an mehreren gemütlichen Plätzen. Von Betten über Decken bis hin zu einfachen Kartons - die meisten Katzen sind nicht allzu wählerisch, solange sie sich an ihrem Schlafplatz wohlfühlen.
Titelfoto: TikTok/thirsfinds