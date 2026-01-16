Frau wacht auf und findet ungeahnten Gast in ihrem Bett

Netz - Der Moment, als Thirsa (22) die Augen öffnete und feststellte, dass sie nicht allein im Bett lag, versetzte ihre Zuschauer in Panik. Doch am Ende war alles nur halb so wild.

Der kleine Vierbeiner hatte es sich heimlich im Bett gemütlich gemacht. © TikTok/thirsfinds

In dem Clip, den die 22-Jährige auf ihrem TikTok-Kanal "thirsfinds" teilte, ist der unerwartete Gast zu sehen: eine entzückende getigerte Katze namens Nobu.

Seelenruhig hatte sich der Stubentiger neben einem weißen Teddybären eingerollt, während sein Frauchen ebenfalls in dem Bett schlief.

"Wir sind unglaublich eng miteinander verbunden", verriet Thirsa später gegenüber Newsweek. Schon als Nobu noch ein kleines Kätzchen war, teilten sie sich manchmal das Bett.

Doch während zwischen den beiden alles so harmonisch abläuft, berichteten einige TikTok-Nutzer durchaus von abweichenden Erfahrungen.

"Meine Katze beißt mir immer in die Nase, sobald ich die Augen schließe", schrieb ein Nutzer. Ein anderer offenbarte: "Meine erwürgt mich im Schlaf."

Ein weiterer Zuschauer kommentierte deutlich positiver und schrieb: "Ich bin überzeugt, dass Katzen Engel sind, die vom Himmel geschickt wurden."