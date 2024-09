Frau weint vor Schmerzen: Was ihre Katze dann tut, sorgt für Erstaunen

USA - Wenn es ganz schlimm ist, sind die Schmerzen so stark, dass sie weinen muss. CeCe (wie sie nur genannt werden will) leidet am polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS). Dadurch hat sie manchmal Unterleibsschmerzen, die kaum auszuhalten sind. Zum Glück hat die US-Amerikanerin eine Katze, die ihr auch in diesen schweren Zeiten zur Seite steht. Ende August hat CeCe ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, was das bedeutet.