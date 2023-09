Frau will Katzen unbedingt auf ihrer Hochzeit dabeihaben: Was sie dann tut, verzückt so viele

Warschau (Polen)/Toskana (Italien) - Ihren Kater Otto und ihre Katze Mia liebt sie über alles. Aus diesem Grund hatte die Polin Magda ein großes Problem, als sie vor Kurzem heiraten wollte. Die Feier sollte nämlich nicht in ihrer Heimatstadt Warschau stattfinden, sondern in der Toskana. Dann hatte die junge Frau eine Idee, die seit ein paar Tagen Millionen TikTok-User verzückt.

Leider konnten die Tiere nur als Pappkameraden mittanzen. © Instagram/Screenshot/magdajagnicka

Die Modestylistin zeigte sich im Gespräch dem US-Magazin in Plauderlaune: "Wir lieben einfach die italienische Kultur, ihre Energie, das Wetter, die Musik, die Pizza und die Pasta. Wir hätten unsere Katzen in ein Flugzeug setzen müssen, damit sie an der Hochzeit teilnehmen können, und das wäre so stressig gewesen, dass ich mir nicht einmal vorstellen kann, so etwas zu organisieren."

Lärm und große Menschenansammlungen würden die Samtpfoten ohnehin nicht mögen - daher die Ersatzlösung. Die Überraschung bei der Hochzeit ist derweil gelungen.

"Niemand hatte damit gerechnet, also war es eine tolle Überraschung für die Gäste. Wir haben ihre Gesichter selbst fotografiert und die Schilder von einer örtlichen Druckerei anfertigen lassen", so Magda.