Frau will mit ihrer Katze kuscheln: Was das Tier stattdessen tut, löst Lachwellen aus

Kater Bleu Cheese hat es faustdick hinter den Ohren. © TikTok/Screenshot/mandalorianbleucheese

Während die Fellfreundin abends im Bett um die Liebe der Samtpfote buhlte, wollte diese ihr lieber die Decke klauen. Zum Glück filmte die US-Amerikanerin aus Connecticut den kuriosen Moment. Denn so konnte sie Ende April ein Millionenpublikum auf TikTok amüsieren.

In dem kurzen Video (siehe unten) ist zu sehen, wie der Stubentiger bereits wie wild mit der Schnauze an der Decke zieht. "Emotionales Hilfstier??? Wo? Nicht hier, soviel ist sicher", so der trockene Kommentar seines Frauchens.

Beim Publikum kommt die dreiste Katze bestens an. Mehr als 590.000 Likes vergaben die TikTok-User. Hunderte kommentieren die rabiate Vorgehensweise, oft mit tränenlachenden Emojis.

Newsweek wollte deshalb noch mehr über die Geschichte erfahren, hakte bei Stephanie nach. Die Katzenbesitzerin konnte ihr eigenes Material daraufhin direkt toppen.