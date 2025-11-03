Frauchen gab sie ab: Perserkatze hat die Nase vom Tierheim gestrichen voll
Bergheim - Die hübsche Perserkatze mit dem klangvollen Namen Cherie landete vor kurzer Zeit im Tierheim Bergheim, nachdem sich ihr Frauchen nicht mehr um die geliebte Mieze kümmern konnte. Jetzt suchen die Tierretter ein neues Zuhause für ihren Schützling.
Wie das Bergheimer Tierheim am vergangenen Wochenende in einem neuen Instagram-Beitrag erzählte, lebt Cherie nun seit einer Weile in der Einrichtung, hat die Nase aber bereits voll vom Tierheim.
"Das Zusammenleben mit anderen Katzen und das 'Eine unter vielen sein' ist absolut unter ihrer Würde. Cherie möchte exklusiven Service!", berichteten die Pfleger mit einem Augenzwinkern und stellten ihren Schützling in einem kurzen Clip als ganz besondere Samtpfote vor.
Die Perserlady sei demnach ziemlich charakterstark und eigenwillig, zeigt sich im Tierheim bislang aber von ihrer aufgeschlossenen, zugänglichen und anhänglichen Seite. Nur wenn sie sich gestört oder bedrängt fühlt, sollte man bei Cherie eher Vorsicht walten lassen. Denn dann kann sie auch schon mal zulangen, wie die Tierretter informierten.
Für die Perserkatze suchen die Tierretter daher nach Menschen, die die Samtpfote nicht nur genau lesen können, sondern auch jede Menge Zeit für sie haben.
Prinzessin sucht neues Zuhause: Perserkatze braucht Menschen mit jeder Menge Zeit
Im neuen Zuhause der Mieze sollte es nicht nur ruhig zugehen, im Idealfall zieht Cherie zudem zu einer nicht berufstätigen Einzelperson, die der Perserkatze ihre volle Aufmerksamkeit widmen kann.
In der neuen Bleibe der "Prinzessin" sollte es darüber hinaus einen gesicherten Balkon geben, auf dem sie nach Lust und Laune frische Luft schnappen kann.
Wer die schöne Katze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Cherie gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website