Frauchen gab sie ab: Perserkatze hat die Nase vom Tierheim gestrichen voll

Bergheim - Die hübsche Perserkatze mit dem klangvollen Namen Cherie landete vor kurzer Zeit im Tierheim Bergheim, nachdem sich ihr Frauchen nicht mehr um die geliebte Mieze kümmern konnte. Jetzt suchen die Tierretter ein neues Zuhause für ihren Schützling.

Perserkatze Cherie kam ins Tierheim Bergheim, weil ihre Besitzerin sich nicht mehr um die Mieze kümmern konnte. © Tierheim Bergheim/Website

Wie das Bergheimer Tierheim am vergangenen Wochenende in einem neuen Instagram-Beitrag erzählte, lebt Cherie nun seit einer Weile in der Einrichtung, hat die Nase aber bereits voll vom Tierheim.

"Das Zusammenleben mit anderen Katzen und das 'Eine unter vielen sein' ist absolut unter ihrer Würde. Cherie möchte exklusiven Service!", berichteten die Pfleger mit einem Augenzwinkern und stellten ihren Schützling in einem kurzen Clip als ganz besondere Samtpfote vor.

Die Perserlady sei demnach ziemlich charakterstark und eigenwillig, zeigt sich im Tierheim bislang aber von ihrer aufgeschlossenen, zugänglichen und anhänglichen Seite. Nur wenn sie sich gestört oder bedrängt fühlt, sollte man bei Cherie eher Vorsicht walten lassen. Denn dann kann sie auch schon mal zulangen, wie die Tierretter informierten.

Für die Perserkatze suchen die Tierretter daher nach Menschen, die die Samtpfote nicht nur genau lesen können, sondern auch jede Menge Zeit für sie haben.