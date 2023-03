Frauchen sprüht sich mit Katzenminze voll: So lustig reagiert ihr Haustier

Wie süß! Kaum erschnuppert die Mieze die Katzenminze, kuschelt sie sich an ihr Frauchen. © tiktok.com/@papayaho.cat

Das tierische Experiment ist auf dem TikTok-Kanal "@papayaho.cat" zu sehen und entwickelte sich in innerhalb kürzester Zeit zu einem viralen Hit.

In dem Video erklärt das Frauchen nochmal, was genau sie vorhat: "Ich besprühe mich mit Katzenminze, um zu sehen, wie meine Katze darauf reagiert." Gesagt - getan!

Die junge Dame nebelt ihren gesamten Oberkörper und auch ihr Gesicht mit dem duftenden Mittel ein und scherzt dabei noch, dass sie während der Aktion kurz alle Entscheidung ihres Lebens infrage stellen würde.

Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Das Frauchen liegt gemeinsam mit ihrer Katze Papaya auf ihrem Bett und hält der Vierbeinerin ihr einparfümiertes T-Shirt entgegen.

Und tatsächlich: Auf einmal scheint die Mieze ganz neugierig und begeistert an dem Oberteil zu schnuppern. Dann streckt sich das Tier sogar zum Gesicht der TikTokerin, und es scheint so, also würde es ihr leicht ins Kinn beißen - daraufhin schreckt die Frau zurück und das Experiment endet vorerst.

Sieht also ganz so aus, als ob die Minze wahrhaftig große Anziehungswirkung auf Papaya ausübt. Seht Euch den lustigen Clip am besten einmal selbst an!