Gesundheitliche Probleme halten ihn nicht auf: Kater Hardy sucht ein Zuhause

Hamburg - Er lässt sich nicht aufhalten: Kater Hardy aus dem Tierheim in Hamburg hat einige gesundheitliche Probleme. Nichtsdestotrotz ist er auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.

Kater Hardy aus dem Hamburger Tierheim sucht ein tolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 27. November des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße - seine Zukunft sieht er dort aber nicht.

Seine Pfleger beschreiben den zehn Jahre alten Stubentiger als lieb und freundlich. Neuen Situationen und fremden Menschen begegnet er allerdings erst einmal recht zurückhaltend und beobachtend.

Gleichzeitig ist der Europäisch-Kurzhaar-Kater sehr selbstbewusst. Er weiß genau, was er will und was nicht. Hardy hat durchaus seinen eigenen Willen und Vorstellungen - kleine Kinder, andere Katzen oder Hunde braucht die Fellnase zum Beispiel nicht.

Anders verhält es sich mit liebevollen Menschen, die der Samtpfote die nötige Zeit geben, um sich in Ruhe an sein neues Zuhause zu gewöhnen. Dann kann Hardy zu einem tollen Mitbewohner werden.