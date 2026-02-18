Schwarzfahrerin Shila erneut erwischt, jetzt sucht sie ein neues Zuhause

Berne/Oldenburg - Nach einer weiteren Bahnfahrt und näherem Kontakt zur Bundespolizei ist die Katze Shila im Tierheim in Oldenburg gelandet. Die bisherige Besitzerin habe sie dort schweren Herzens abgegeben, erzählt Tierpfleger Benjamin Heyer.

Tierpfleger Benjamin Heyer sucht ein neues Zuhause für Katze Shila. © Sina Schuldt/dpa

Hintergrund sind demnach die ständigen Ausflüge der Katze, die damit verbundenen Gefahren und Sorgen. Das schwarz-weiße Tier hatte als Schwarzfahrerin jüngst für Schlagzeilen gesorgt.

"Es ist nervlich anstrengend: Immer diese Ungewissheit - wo ist die Katze?", erklärt Heyer die Beweggründe der Besitzerin, ihren reiselustigen Vierbeiner abzugeben. Ziel sei nun, dass Shila ein sicheres Zuhause mit viel Abwechslung bekommt. "Das ist eine zugängliche Katze, die beschäftigt werden will", sagt der Tierpfleger.

Nach Angaben der Bremer Bundespolizei lief die zutrauliche Katze Anfang Februar orientierungslos durch eine Regionalbahn aus Nordenham. Einsatzkräfte brachten sie zum Bundespolizeirevier und versorgten sie mit Wasser. Dann übergaben sie das Tier an Mitarbeiter der Bremer Katzenhilfe.

Am Folgetag wurde Shila von ihren Besitzern aus der Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch abgeholt - sie war dort wohl allein in den Zug gestiegen und nach Bremen gefahren. "Nach Angaben ihrer Besitzer ist es nicht das erste Mal, dass die schwarz-weiße Samtpfote für ihre Abenteuer Regionalzüge nutzt", teilte die Bundespolizei mit.