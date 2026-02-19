Dreister Diebstahl: Nachbarin schnappt sich Kater und zieht nach Sachsen

Füssen/Bautzen - Nach einem Katzendiebstahl im Allgäu hat die Polizei die beiden Kater Hubert und Staller wieder zusammengebracht.

Die Birma-Kater Hubert und Staller sind endlich wieder in Füssen vereint. © -/Polizeiinspektion Füssen/dpa

Staller sei verschwunden, als die Nachbarn der in Füssen wohnenden Besitzerin nach Sachsen umgezogen seien, teilte die Polizei mit.

Weil die beiden nach den Fernsehkommissaren benannten Birma-Kater als Freigänger auch immer wieder bei den Nachbarn waren, habe die Besitzerin der Tiere der Polizei schließlich den Verdacht auf Diebstahl gemeldet.

Die Vermutung bestätigte sich laut Polizei während der Ermittlungen. Deshalb hätten Beamten schließlich die neue Wohnung der ehemaligen Nachbarn im sächsischen Landkreis Bautzen durchsucht.

Dabei habe der Mann noch versucht, Kater Staller rechtzeitig über die Terrasse ins Freie zu lassen. Das hätten die Polizisten aber verhindern können. So kam es laut Polizei letztlich zum Happy End: Staller wurde nach etwa 600 Kilometern Fahrt wieder mit Hubert vereint, die Zeit von Hubert ohne Staller hatte ein Ende gefunden.