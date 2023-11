Gleich drei Katzen landen im Tierheim: Von ihren Besitzern fehlt jede Spur

Köln – Gleich drei auf einen Schlag! Die Anzahl der hilfsbedürftigen Katzen im Tierheim Köln-Dellbrück ist wieder einmal in die Höhe geschnellt - für die Mitarbeiter ist das leider längst kein ungewöhnliches Ereignis mehr.

Der Kater wurde in einer Lagerhalle in Köln-Porz, die Mieze auf einer Autobahn gefunden. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Köln-Dellbrück

Erst in der vergangenen Woche hatte ein echter Härtefall die erfahrenen Tierpfleger erschüttert, als gleich 25 Katzen aus einer völlig vermüllten Wohnung gerettet wurden.

Die Besitzerin hatte ihre Haustiere nach einer Räumungsklage offenbar eiskalt in ihrem verwahrlosten Gefängnis zurückgelassen.

Acht der teils traumatisierten Miezen werden seit ihrer Befreiung in Köln-Dellbrück wieder aufgepäppelt. Keine leichte Aufgabe für die Pfleger, die sich darüber hinaus tagtäglich noch um dutzende weitere Tiere, die in Not geraten sind, kümmern.

Die Plätze im Asyl sind begrenzt, doch jetzt hat sich die Lage sogar noch weiter verschärft. In einer Instagram-Story teilten die Mitarbeiter jüngst mit, dass sie noch einmal drei weitere Katzen bei sich aufgenommen haben.

Sie alle wurden als Fundtiere abgegeben, von ihren Besitzern fehlt jede Spur.