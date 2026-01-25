Frau leckt Katze mehrfach ab: Doch die Ekel-Aktion hat einen Haken

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Wenn sie eines kann, dann gut mit Katzen . Dennoch steckt auch in der derzeit hochschwangeren Fifi Furrha ein kleines Teufelchen. So denkt sich die Kalifornierin aus Los Angeles für ihre TikTok- und Instagram-Kanäle immer wieder Streiche aus, mit denen sie ihre Fellnasen aus der Reserve lockt. Besonders eklig wurde es in diesem Monat mit einer fiesen "Leck-Aktion".

Die hochschwangere Fifi Furrha leckt in diesem Instagram-Video ihre neue Katze ab. Zum Glück gibt es da noch einen Haken. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing

Bei diesen Bildern kann einem schon ganz anders werden. In dem viralen Hit leckt Fifi ihre neue Katze mehrfach ab. Das Tier reagiert darauf zunehmend angewidert. Ganz am Ende faucht die Fellnase böse und reißt sich aus den Armen der Schwangeren los.

Der Grund, warum vor allem die Samtpfote sich ekelt, wird glücklicherweise gleich zu Beginn des Videos erklärt.

Fifi zeigt nämlich bereits in den ersten Sekunden, dass sie zum Ablecken der Katze nicht ihre echte Zunge benutzt, sondern lediglich eine falsche aus Silikon. Das dürfte den Anblick für die User bedeutend erträglicher machen.

Entsprechend kommen auf TikTok 500.000 Klicks zusammen, auf Instagram eine volle Million. In den Kommentarspalten stapeln sich unterdessen die Tränen lachenden Emojis.

Lustig ging es im Leben der Samtpfote übrigens nicht immer zu. Denn sie ist nur durch sehr traurige Umstände überhaupt auf ihre neue Besitzerin getroffen.