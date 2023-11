Happy End für einäugiges Kätzchen Walli: "Tiere mit solchem Schicksal sind was Besonderes!"

Die neue Familie von Katze Walli berichtet über die ersten gemeinsamen Monate zusammen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Viele Tiere warten derzeit in den Tierheimen auf ein neues Zuhause. So ging es auch dem einäugigen Kätzchen Walli, die im Sommer als Fundtier in die Einrichtung in Leipzig kam. Für sie scheint es nun das lang ersehnte "Happy End" gegeben zu haben.

Walli ist noch immer schüchtern, erkundet ihr neues Zuhause aber auf allen Wegen. © privat In den Medien las Katja Pautsch vom Schicksal der kleinen Mieze. "Da sie unserer Katze Mia aufgrund der Fellfarbe sehr ähnelt und mit ihrem einem Auge bestimmt schlimme Zeiten hinter sich hat, fühlte ich mich sofort angesprochen", erinnerte sich die Dreifach-Mama, die mit ihrer Familie und zwei weiteren Katzen in einem Einfamilienhaus in Leipzig-Heiterblick wohnt. Als die Familie Pautsch zu einem Kennenlerntermin ins Tierheim kam, hatten sich noch keine weiteren Interessenten gemeldet. An die erste Begegnung mit der Katze erinnert sich die Adoptierende noch genau. "Walli saß mit der anderen kleinen Katze draußen auf einem Brett. Wir näherten uns vorsichtig mit Leckerlis und schafften es, dass sie die Leckerlis fraß und sich streicheln ließ. Dabei knurrte sie zwar, aber sie lief nicht weg. Ein guter Anfang, wie ich fand", so Katja Pautsch gegenüber TAG24. Katzen Kater wegen chronischer Krankheit abgegeben: Die Begründung macht sprachlos Die Tierpfleger zeigten sich überrascht über die Nähe, die Walli gegenüber der Familie zuließ - eine Woche später bereits stattete Katja dem Tierheim erneut einen Besuch ab, um die Katze mit nach Hause zu nehmen.

Walli zieht zur neuen Familie und sitzt zwei Tage unter der Couch