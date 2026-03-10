 1.167

Hauptsache nicht alleine: Wer schenkt dem süßen Kater-Duo wieder Hoffnung?

Im Tierheim in München warten zwei Kater auf ein neues Zuhause bei passenen Menschen. Wer schenkt ihnen ein Happy End?

Von Friederike Hauer

München - Scottish-Fold-Kater Rover kam zusammen mit dem Europäisch-Britisch-Kurzhaar-Mix Nissan und mehreren anderen Katzen im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim.

Scottish-Fold-Kater Rover kämpft aufgrund seiner Rasse mit ersten gesundheitlichen Einschränkungen.
Scottish-Fold-Kater Rover kämpft aufgrund seiner Rasse mit ersten gesundheitlichen Einschränkungen.  © Tierheim München

Schätzungsweise wurde Rover 2024 und Nissan 2025 geboren, beide sind kastriert. Da sie ein eingespieltes Team sind, werden sie nur gemeinsam vermittelt.

Das Duo könnte gut zu einer Familie mit Kindern ziehen. Sie suchen ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung, gerne mit Balkon. "Falls einer vorhanden ist, muss dieser vollständig vernetzt sein, damit die beiden sicher frische Luft und Abwechslung genießen können", erklärt das Tierheim.

In der Obhut der Pfleger zeigen sich die zutraulichen Samtpfoten sehr gesprächig. Wichtig ist ihnen vor allem die Nähe und Gesellschaft von Menschen. "Die beiden Kater sind nicht gerne allein", musste das Tierheim feststellen.

Trotz Katzen-Aids voller Lebensfreude: Wer schenkt Gunnar endlich ein Zuhause?
Katzen Trotz Katzen-Aids voller Lebensfreude: Wer schenkt Gunnar endlich ein Zuhause?

Mit Artgenossen und selbst Hunden oder anderen Kleintieren haben die beiden kein Problem.

Nissan (l.) und Rover sind ein eingespieltes Team und suchen ein gemeinsames Zuhause.
Nissan (l.) und Rover sind ein eingespieltes Team und suchen ein gemeinsames Zuhause.  © Tierheim München
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Kater nach Sicherstellung im Münchner Tierheim: Pfleger hoffen auf Happy End für Rover und Nissan

Kater Nissan ist wie sein Partner sehr gesprächig und sucht den Kontakt zu Menschen.
Kater Nissan ist wie sein Partner sehr gesprächig und sucht den Kontakt zu Menschen.  © Tierheim München

Bei Vermittlungen ist es dem Münchner Tierheim besonders wichtig, dass Haustier und Halter zusammenpassen. Dabei geht es den Mitarbeitern immer darum, das "richtige" Zuhause für ihre Schützlinge zu finden. "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung zwischen Tier und Mensch", betont der Tierschutz.

Neben der fachlichen Expertise fließt auch die persönliche Erfahrung der Pfleger mit dem Tier ein. "Ziel ist es, dauerhafte und stabile Mensch-Tier-Beziehungen zu ermöglichen", erklärt das Tierheim. Rover und Nissan mussten wirklich schon genug durchmachen, nun sollen sie endlich ankommen dürfen.

Aufgrund seiner Rasse zeigt Rover erste gesundheitliche Probleme und benötigt monatlich Schmerzmittel. Weitere Informationen hierzu erhältst Du im Katzenhaus EG.

Süßer Jungkater Channing sucht dringend ein Zuhause
Katzen Süßer Jungkater Channing sucht dringend ein Zuhause

Kannst Du dem Paar ein schönes Plätzchen bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Tierheim und vereinbare einen Termin zum Kennenlernen.

Titelfoto: Tierheim München (2)

Mehr zum Thema Katzen: