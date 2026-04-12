Hellsehender Kater sagt Weltuntergang 2027 vorher
Russland - Dieser tierische Wahrsager begeistert das Netz: Kater Hariton kann angeblich in die Zukunft schauen und erreicht mit seinen Prophezeiungen, etwa über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj (48) oder das Ende der Welt, Hunderttausende Menschen.
Knapp 800.000 Menschen folgen dem vierbeinigen Nostradamus auf TikTok, mehr als 300.000 Follower interessieren sich auf Instagram für die Vorhersagen der rot-weiß getigerten Katze und stellen ihr unter anderem Fragen zum politischen Weltgeschehen, die der russische Stubentiger per Knopfdruck beantwortet.
Laut Daily Star hat Haritons Besitzer eine Reihe von Knöpfen auf einer Matte ausgelegt, mit denen der Kater nicht nur Ja oder Nein drücken, sondern sogar ganze Sätze bilden, seine Gefühle beschreiben und Geschichten aus seinem früheren Leben erzählen kann.
Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt der flauschige Hellseher für seine jüngste Prognose zum vermeintlich drohenden Weltuntergang: Der steht laut Hariton nämlich nicht, wie von der bulgarischen Seherin Baba Wanga (†85) vorhergesagt, an diesem Sonntag (12. April 2026) bevor, sondern erst im kommenden Jahr.
Die Welt werde irgendwann im Jahr 2027 enden, so die düstere Prophezeiung des sehenden Katers.
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Hellsehender Kater trifft Vorhersage zu Selenskyj
Viele treue Fans des russischen Katers sind offenbar davon überzeugt, dass der tierische Internet-Star tatsächlich die menschliche Sprache versteht und vor seinen Weissagungen zunächst eine Weile über die Frage nachdenkt.
Neben dem Ende der Welt, hat der pelzige Prophet kürzlich auch die Zukunft des ukrainischen Präsidenten vorhergesagt: Demnach werde Wolodymyr Selenskyj diesen Sommer nicht von Russlands Machthaber Wladimir Putin (73) gestürzt, er werde aber auch nicht mehr allzu lange an der Macht bleiben.
Geht es nach Hariton, sollen außerdem bald Heilmittel gegen Diabetes und gegen den Alterungsprozess erfunden werden.
Titelfoto: 123RF/irishe4ka