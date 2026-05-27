Katze ausgesetzt? Lucia sucht ganz besondere Menschen
München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Lucia kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Wurde sie ausgesetzt? Vermisst und wieder abgeholt hat sie leider niemand. Deshalb sucht die Samtpfote nun ein neues Zuhause.
Lucia wurde ungefähr 2022 geboren. Sie ist eine temperamentvolle und menschenbezogene Katze, die ein ruhiges Plätzchen sucht.
In einer Familie mit Kindern ab 13 Jahren wäre sie gut aufgehoben. Lucia kuschelt gerne, hat aber auch ein lebhaftes und verspieltes Wesen. Sie ist sehr gesprächig und schätzt die Gesellschaft von Menschen sehr. Sie wird in Wohnungshaltung vermittelt, idealerweise mit vernetztem Balkon oder Catio. Da sie mit Artgenossen nicht verträglich ist, muss sie alleine gehalten werden.
"Wir wünschen uns für sie ein Zuhause, in dem man ihr Zeit, Nähe und Beschäftigung bietet und in dem sie ihre verspielte und liebevolle Art voll ausleben darf", erklärt das Tierheim.
Dabei müssen ihre gesundheitlichen Baustellen beachtet werden. Sie hat gelegentlich Probleme mit der Blase und zeigt sich manchmal unsauber. "Inzwischen nutzt sie ihr Katzenklo jedoch wieder häufiger, benötigt dafür aber unbedingt Klumpstreu", haben ihre Pfleger beobachtet. In Stresssituationen ist Lucia außerdem neurologisch auffällig. Noch braucht sie keine Medikamente, ein ruhiges Umfeld ist deshalb aber besonders wichtig.
Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Tierheim München: Kater sucht Zuhause als Einzelprinz
Auch Kater Hubsi sucht ein Zuhause. Er wurde im Tierheim abgegeben, weil es Probleme mit seinem Partnertier gab. Hubsi wurde etwa 2020 geboren und ist kastriert.
Er ist ein temperamentvoller und sehr aktiver Kater, der viel Beschäftigung und Auslastung im Alltag benötigt. Dabei entscheidet der Stubentiger selbt, wenn er Nähe möchte.
Da er anfangs nervös und unsicher ist, sollte er in ein Zuhause ohne Kinder ziehen, in dem er viel Zeit zur Eingewöhnung bekommt.
Da auch er unverträglich mit Artgenossen ist, wird er als Einzelkater in Wohnungshaltung vermittelt. Ein vernetzter Balkon sollte ihm dabei zur Verfügung stehen. Freigang dürfte ihm nur in einem gesicherten Garten oder sehr ländlicher Umgebung gewährt werden, so der Tierschutzverein.
Hubsi sucht Menschen, die seine Signale verstehen können und entsprechend reagieren. Kannst Du ihm eine zweite Chance geben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Titelfoto: Tierheim München (2)