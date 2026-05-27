Katze ausgesetzt? Lucia sucht ganz besondere Menschen

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Lucia kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Wurde sie ausgesetzt? Vermisst und wieder abgeholt hat sie leider niemand. Deshalb sucht die Samtpfote nun ein neues Zuhause.

Katze Lucia sucht ein ruhiges Zuhause, in dem sie beschäftigt wird. © Tierheim München (2)

Lucia wurde ungefähr 2022 geboren. Sie ist eine temperamentvolle und menschenbezogene Katze, die ein ruhiges Plätzchen sucht.

In einer Familie mit Kindern ab 13 Jahren wäre sie gut aufgehoben. Lucia kuschelt gerne, hat aber auch ein lebhaftes und verspieltes Wesen. Sie ist sehr gesprächig und schätzt die Gesellschaft von Menschen sehr. Sie wird in Wohnungshaltung vermittelt, idealerweise mit vernetztem Balkon oder Catio. Da sie mit Artgenossen nicht verträglich ist, muss sie alleine gehalten werden.

"Wir wünschen uns für sie ein Zuhause, in dem man ihr Zeit, Nähe und Beschäftigung bietet und in dem sie ihre verspielte und liebevolle Art voll ausleben darf", erklärt das Tierheim.

Dabei müssen ihre gesundheitlichen Baustellen beachtet werden. Sie hat gelegentlich Probleme mit der Blase und zeigt sich manchmal unsauber. "Inzwischen nutzt sie ihr Katzenklo jedoch wieder häufiger, benötigt dafür aber unbedingt Klumpstreu", haben ihre Pfleger beobachtet. In Stresssituationen ist Lucia außerdem neurologisch auffällig. Noch braucht sie keine Medikamente, ein ruhiges Umfeld ist deshalb aber besonders wichtig.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.